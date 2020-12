Guinée : un scandale financier à 20 millions de dollars ?

L’affaire a été révélée par trois médias locaux. Zénab Dramé, la ministre mise en cause, a porté plainte contre les responsables de ces médias que sont Guineenews, Guinee7 et Inquisiteur.

Leurs patrons ont ainsi été convoqués au tribunal de première instance de Kaloum le mardi 15 décembre 2020.

L’avocat de la ministre s'est exprimé devant les caméras ce mardi (08.12.2020) pour assurer que sa cliente n'a rien à se reprocher.

Nos tentatives pour avoir une réaction du collectif des avocats des trois journalistes sont restées vaines. Dans une déclaration publiée le weekend dernier, plusieurs associations de presse ont apporté leur soutien à leurs confrères.

Ces associations qualifient la convocation de ces patrons de médias d’intimidation et de musellement de la presse.

Trouver des preuves pour aider les journalistes

Mais le président de l’association des pressionnels de l’information de la Guinée ne partage pas cette démarche des associations de presses. Iboun Conte demande à ces confrères de s’inscrire dans la tenue d’un procès équitable.

"La démarche des associations de presse n’est pas appropriée. Au lieu de crier au loup, à l’instrumentalisation de la justice et au musèlement de la presse, ces associations de presse gagneraient à réunir les preuves et à aider les journalistes cités à comparaitre, à mieux préparer leur défense pour soutenir les efforts et à les défendre à la barre."

Dans un nouvel article publié par le site Guineenews, 35 milliards de francs guinéens de ces 200 milliards viennent d’être retournés au Trésor. Le site parle d'une intervention du président Alpha Condé pour expliquer cette information.