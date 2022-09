Guinée: bilan mitigé, un an après le coup d’état

En Guinée, ce lundi 5 septembre est le jour anniversaire du renversement par l’armée du président de l’époque, Alpha Condé.

Depuis un an, le pays est dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya, à la tête du Comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) et la junte militaire a pris plusieurs décisions qui ne font pas l’unanimité, parmi lesquelles la récupération des biens de l’Etat, l’interdiction de manifestations et la dissolution du Front national pour défense de la Constitution (FNDC).

L'interview de Sidya Touré

Pour marquer le premier anniversaire de l’arrivée au pouvoir des militaires, des jeunes manifestants ont répondu à l'appel du Front national pour la défense de la constitution (FNDC) pour exiger de la junte un dialogue national inclusif.

Des heurts ont ainsi éclaté entre des groupes de jeunes et les forces de l’ordre à Sonfonia, localité située en périphérie de Conakry.

L’appel lancé par le FNDC en dépit de sa dissolution a été soutenu par plusieurs formations politiques et d'associations de la société civile, dont l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie (ANAD), l‘Union des forces républicaines (UFR) ainsi que le RPG Arc-en-ciel, l’ancien parti au pouvoir.

Un an après le putsch,le bilan de la junte à la tête du pays est mitigé, selon Sidya Touré, ex-Haut représentant du chef de l'Etat en Guinée, ancien Premier ministre, et président de l'Union des forces républicaines (UFR).

De son lieu d’exil, il répond aux questions d’Eric Topona.

