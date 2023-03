En Guinée, le procès Kassory continue ... sans lui

"Détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux..." sont les faits reprochés aux plus proches collaborateurs de l'ancien président guinéen, Alpha Condé. Parmi eux, on peut citer Ibrahima Kassory Fofana ancien premier ministre, Amadou Damaro Camara ancien président de l'Assemblée Nationale et l'ex-ministre de la Défense, Mohamed Diané.

Non coupable

Seul ce dernier a comparu, ce lundi 20 mars, devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières, pour répondre des charges qui pèsent sur ses épaules. A la barre, Mohamed Diané a plaidé non coupable. Dès l'entame de l'audience, Me Almamy Samory Traore, son avocat, a soulevé une exception sur l'ordonnance de renvoi :

"Nous estimons que la juridiction de jugement, la Crief, qui a été saisie par le procureur illégalement, doit constater qu'elle n'est pas saisie et renvoyer le dossier, attendre jusqu'à ce que la cour suprême se prononce sur la recevabilité ou pas ou du bienfondé ou pas du pourvoir qu'on a formulé."

Fuite en avant

Cette exception soulevée par la défense n'est qu'une fuite en avant réagi Me Pépé Antoine Lamah, qui défend les intérêts de l'État dans cette affaire.

"Malheureusement pour lui, la loi ne lui est pas profitable et nous avons la ferme conviction que le tribunal va balayer d'un revers de la main les prétendus arguments qui ont soutenus cette allégation et qu'enfin, ce débat va s'ouvrir, la vérité va triompher et Dr. Diané sera mis devant ses responsabilités."

Absences remarquées

De leur côté, tout comme à l'audience du 15 mars dernier lors de l'ouverture du procès, Kassory Fofana et Damaro Camara ont brillé par leur absence devant les juges de la Crief . Les deux concernés sont malades selon leurs avocats. Un motif remis en cause par Aly Touré le procureur spécial. Néanmoins la comparution de l'ancien premier ministre est renvoyée au 17 avril prochain.

Ces hommes détenus depuis avril 2022 ne sont pas les seuls inquiétés par la Crief. Le principal opposant d'Alpha Condé et également ancien premier Cellou Dalein Diallo, est lui aussi mis en cause dans la vente d'un avion de l'État. Il vit hors du pays depuis bientôt un an.