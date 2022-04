Guinée : la junte au pouvoir dit non à la Cédéao

Remous en Guinée autour d'une opération anti-corruption, six mois après le coup d'Etat

Six mois après le coup d'Etat contre l'ex-président de Guinée, Alpha Condé, le climat est pour le moins tendu entre la junte au pouvoir et le FNDC, coalition de partis politiques et de la société civile ayant mené la lutte contre le gouvernement déchu. Fin de grâce pour le colonel Mamady Doumbouya ? Sa lutte contre la corruption agite une partie de l'opinion nationale.