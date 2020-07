Guinée : grogne contre le manque d'électricité à Kankan

Les populations guinéennes sont toujours confrontées aux coupures d’électricité et cela provoque des mécontentements. Ce fut le cas mardi (30.06.2020) à Kankan, dans l'est du pays, fief du Rassemblement pour le peuple de Guinée (RPG) du président Alpha Condé.

Une quarantaine de personnes ont été arrêtées et plusieurs blessées quand la police est intervenue pour disperser des manifestants qui ont tenté de s’attaquer au siège de la société d'électricité.

Selon une source, les manifestants se sont retournés contre le siège du parti au pouvoir, le RPG, qui a été entièrement vandalisé et saccagé.





Les manifestations contre les coupures d'électricité sont récurrentes en Guinée.

Malgré la richesse de son sous-sol en bauxite, or, diamant et minerai de fer, plus de la moitié de la population de ce pays ouest-africain vit sous le seuil de pauvreté, avec moins d'un euro par jour, selon l'ONU. Comment expliquer ce manque d'électricité?

Oumar Diallo, président de l’Association guinéenne pour la transparence explique qu'il faut un barrage hydroélectrique pour en finir avec la pénurie. "Les barrages qui sont construits sont des barrages saisonniers qui n'ont pas une capacité de desservir tout le pays."

