Guinée-Bissau : un pays, deux gouvernements

La Guinée-Bissau a officiellement deux gouvernements. Mardi (03.03), le gouvernement du premier ministre Nuno Nabiam, désigné par le président auto-poclamé Umaro Cissoco Embalo, a tenu son premier Conseil des ministres.

Le parti historique, le PAIGC, conteste la victoire d’Umaro Cissoco Embalo et l’autre premier ministre, issu du PAIGC, Aristides Gomes, dans une interview à la Deutsche Welle, qualifie la situation de "putsch". L’armée surveille d’ailleurs le palais du gouvernement de Nuno Nabiam et occupe les médias publics. La Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) se disent pour leur part "préoccupées". Pour l’ancien ministre angolais des Affaires étrangères, Georges Rebelo Pinto Chikoti, le pays est dans une impasse :

"Il y a un problème qui devient plutôt grave, on ne peut pas parler d’un problème héréditaire. Mais je crois que c’est assez sérieux."

Il critique l’investiture d’Umaro Cissoco Embalo intervenue le 27.02. "On ne peut pas se déclarer président dans un restaurant et dire à l’armée de prendre le pouvoir et se considérer légitimement élu", soutient-il.

M. Chikoti qui a dirigé des missions de paix en Guinée-Bissau pour le compte de la CPLP, préconise la mise en place d’une armée républicaine et une solution politique.

