Guillaume Soro : "Alassane Ouattara sait beaucoup de choses sur la rébellion ivoirienne"

L'actualité en Côte d'Ivoire reste polarisée par le par le premier tour du scrutin présidentiel du 31 octobre. L'opposition continue de contester la candidature du président sortant, Alassane Ouattara, à un troisième mandat.

C'est aussi le cas de l'ancien premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Il soutient l’appel à la désobéissance civile lancé au nom de l’opposition, par l'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié, face à la "forfaiture" de la candidature à un troisième mandat du chef de l'Etat Alassane Ouattara.

Écouter l'audio 29:33 Guillaume Soro : "Ouattara doit laisser le pouvoir à une autre génération"

Au cours d'une interview exclusive qu'il a accordée à la DW, Guillaume Soro, le leader de Générations et Peuples Solidaire (GPS) a abordé plusieurs sujets liés à l’actualité de son pays : le rejet par le Conseil constitutionnel de sa candidatureà la présidentielle du 31 octobre, sa condamnation en avril par le tribunal correctionnel d'Abidjan à 20 ans de prison ferme et à payer une amende de 4,5 milliards de FCFA pour "recel de détournement de deniers publics" et "blanchiment de capitaux", ses relations avec l’ex-président Laurent Gbagbo et le président sortant Alassane Ouattara. Sans oublier le projet qu’il nourrit pour la Côte d’Ivoire.

Pour écouter l’intégralité de l’interview, cliquez sur la photo ci-dessus.