Plus de 6500 Tchadiens sont accueillis à Toumtouma près de la frontière soudanaise. En majorité des femmes et des enfants, ils avaient fui les combats entre les rebelles et l'armée tchadienne entre 2006 et 2008 au Tchad. Cela fait d'eux des "retournés", soit des populations forcées au retour dans leur pays d'origine alors qu'elles l'avaient fui par le passé.