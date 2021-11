La Grèce, État d'Europe du Sud, membre de l'Union européenne et de la zone Euro, est le pays fondateur de la démocratie. Il s'est heurté à de graves difficultés économiques et sociales au début du siècle.

La République hellénique compte quelques onze millions d'habitants, et partage ses frontières terrestres avec l’Albanie, l'Ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bulgarie et la Turquie. Depuis 2007, les défis à relever ont été légions pour le pays: crise financière et économique, chomage endémique, migrations. Les Grecs sont en grande majorité chrétiens orthodoxes.