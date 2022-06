Afrique

Goma à l'ombre d'un volcan

Goma, la ville congolaise nichée entre un volcan actif et le lac Kivu, est la ville natale du slameur Ben Kamuntu. Elle est frontalière du Rwanda et n'est pas étrangère au conflit armé régional. Mais Kamuntu présente des habitants résilients, qui ont fait face à la menace de la guerre et du volcan Nyiragongo.