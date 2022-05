Gobena Dache : bras droit de l'empereur éthiopien Ménélik II

Gobena Dache était un Ras, un général qui a servi sous Sahle Mariam, le roi de Shewa, qui deviendra plus tard l'empereur d'Ethiopie Ménélik II. On considère Gobena Dache comme le bras droit de Ménélik qui a aidé l'empereur à établir son pouvoir sur de vastes territoires, qui ont fait partie de l'empire éthiopien. Gobena Dache est né vers 1821. Il est mort après s'être plaint d'un rhume en juillet 1889, peu avant que Ménélik ne monte sur le trône de l'empereur.

Un militaire loyal

On sait très peu de choses sur Gobena Dache, mais certains historiens le considèrent comme un militaire qui a suivi les ordres jusqu'à sa mort. Avant de promettre sa loyauté à Ménélik, il a participé à des rébellions militaires contre l'empereur Tewodros II.

Gobena croyait en la reconstruction de ce que lui et d'autres loyalistes considéraient comme l'ancien empire éthiopien. Il s'est engagé à être loyal envers une famille royale dont la lignée remontait à celle du roi David et de Salomon d'Israël. Une famille qui, comme la tradition le voulait, pouvait donc prétendre au trône. Il a ainsi participé à la conquête de territoires que l'on croyait faire partie de l'empire éthiopien du XVème siècle et qui étaient devenus de plus en plus fragmentés avec l'émergence de royaumes et de chefferies plus petits.

Gobena Dache participera aux conquêtes d'extension territoriale de l'empire éthiopien

Une figure importante dans l'histoire éthiopienne

Gobena Dache avait des liens très étroits avec l'empereur Ménélik II. Jusqu'en 1865, Ménélik a été retenu prisonnier par l'empereur Tewodros II, qui craignait qu'il ne menace son règne. Lorsque Ménélik s'est échappé, il s'est établi comme roi de Shewa, une région qui englobe ce qui est devenu plus tard la capitale, Addis-Abeba. Gobena Dache s'est immédiatement allié à Ménélik, qui l'a nommé chef de son palais et lui a donné le titre de "Ras".

Ce puissant titre lui permettra de diriger plusieurs territoires faisant partie du royaume de Shewa. Il a fait ce que Ménélik lui demandait, forgeant des alliances, menant des batailles et s'assurant que les chefs locaux lui rendaient hommage et lui prêtaient allégeance.

Un personnage controversé en Éthiopie

Alors que certains voient en Gobena Dache un bâtisseur d'empire et un unificateur, d'autres le considèrent comme un conquérant brutal et un expansionniste. Les historiens s'accordent à dire que les victoires militaires de Gobena ont souvent été obtenues par des guerres brutales, surtout contre ceux qui refusaient de se soumettre.

Le royaume de Kaffa, au sud-ouest de l'Éthiopie actuelle, a résisté aux forces du roi Ménélik et de Gobena Dache pendant de nombreuses années. Ces différents points de vue sont toujours à l'origine d'une partie des clivages ethniques de l'Éthiopie d'aujourd'hui.

L'empire après la mort de Gobena Dache

On dit que Gobena Dache a célébré la mort de l'empereur Yohannes en 1889, ce qui a permis à Ménélik de prendre enfin le contrôle de l'empire. Peu après, Gobena est mort alors qu'il était chez lui à Entoto, dans la région actuelle Addis-Abeba.

Selon l'historien Shumet Sishagne, professeur à l'université de Bahir Dar, les efforts militaires de Gobena Dache et de Menelik ont permis de renforcer l'Éthiopie, qui a pu résister aux forces coloniales italiennes qui tentaient de prendre le contrôle de l'Éthiopie.

"C'était une époque où une grande partie de l'Afrique subissait une énorme pression de la part des bâtisseurs d'empire européens", explique-t-il.

"La conférence de Berlin pour le partage de l'Afrique a lieu en 1884, alors que Gobena est au sommet de sa carrière. À cette date Gobena Dache et Menelik ont établi un contrôle centralisé sur une bonne partie du sud et du sud-ouest de l'Éthiopie, car la région au sud d'Addis-Abeba était largement incorporée, centralisée et organisée". Quelques années plus tard, l'armée de Ménélik vaincra les forces italiennes à la bataille d'Adwa, faisant de l'Éthiopie le seul pays africain qui n'a jamais été colonisé.

Les professeurs Doulaye Konaté, Christopher Ogbogbo et Lily Mafela ont contribué à la réalisation de ce récit qui fait partie de la série "Racines d'Afrique". Une série de la Deutsche Welle, en coopération avec la fondation Gerda Henkel.