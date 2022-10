A droite toute, Giorgia Meloni prend le pouvoir en Italie

"Je suis Giorgia, je suis une femme, je suis une mère, je suis italienne, je suis chrétienne". Avec puissance, cette anaphore était devenue le cri de guerre de Giorgia Meloni pendant ses meetings politiques.

Là où les électeurs italiens conservateurs se laissaient séduire par les comportements machos et paillettes de Silvio Berlusconi, la cheffe du parti Fratelli d’Italia a réussi à capitaliser sur les valeurs traditionnelles de la famille et de la place de la femme.

Elle rejette l'avortement et les droits LGBTQ, est opposée à la fluidité des genres, à l’adoption d’enfants par les célibataires. Voilà qui plait à l’électorat catholique. Elle est opposée aux quotas pour renforcer la présence des femmes au Parlement et à la tête des entreprises.

Giorgia Meloni a composé le gouvernement le plus à droite et le plus eurosceptique d'Italie depuis 1946