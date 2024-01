La Namibie critique l'Allemagne pour son soutien à Israël

La Namibie dénonce la position de Berlin sur le conflit entre Israël et le Hamas, jugeant l'Allemagne "incapable de tirer les leçons de sa cruelle histoire".

En déclarant que l'Allemagne est "incapable de tirer les leçons de sa cruelle histoire", le président namibien Hage Geingob, fait ainsi référence au génocide contre les peuples Herero et Nama commis par les troupes allemandes entre 1904 et 1908. Il assimile ainsi les victimes palestiniennes à celles d'un génocide. Une vision que conteste le gouvernement allemand. Les critiques du dirigeant namibien ont donc suscité des réactions assez vives en Allemagne et en Namibie.

L'Allemagne rejette ces accusations

Pour soutenir ses critiques, le président namibien Hage Geingob avance l'argument suivant : "l'Allemagne ne peut pas s'engager moralement envers la Convention des Nations unies sur le génocide et en même temps soutenir l'équivalent d'un Holocauste et d'un génocide à Gaza."

Des commentaires qui font suite à la procédure ouverte par l'Afrique du Sud voisine, auprès de la Cour internationale de justice à La Haye. Le pays accuse Israël d'avoir commis un génocide contre les Palestiniens.

Dans cette affaire, l'Afrique du Sud affirme qu'Israël refuse à la population de la bande de Gaza de la nourriture, de l'eau, des médicaments, du carburant, un abri et toute autre aide humanitaire essentielle.

Le gouvernement fédéral allemand a fermement rejeté les accusations formulées par la Namibie. "Nous avons bien entendu et pris note de la déclaration du président namibien", a déclaré Christian Wagner, porte-parole de la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock. "Nous appelons les crimes commis contre les Herero, les Nama, les Damara et les San comme ils sont : un génocide. Nous rejetons l'équation historique de l'Holocauste avec les événements de Gaza."

L'Allemagne a reconnu les crimes coloniaux commis en Namibie comme un génocide en 2021 Image : Java

Après de nombreuses hésitations, l'Allemagne a reconnu les crimes coloniaux commis en Namibie comme un génocide en 2021 - mais il n'y a pas de reconnaissance juridique.

Du point de vue de Sevim Dagdelen, membre du Bundestag depuis 2005, les critiques de la Namibie sont compréhensibles face à ce qu'elle considère être un "deux poids, deux mesures" de la coalition gouvernementale allemande.

"Les critiques de la Namibie ne sont pas à blâmer. Le rejet général, voire insultant, du gouvernement fédéral de la démarche de l'Afrique du Sud est la preuve de l'ignorance occidentale et de l'arrogance presque néocoloniale" estime-t-elle.

Sevim Dagdelen appelle le gouvernement fédéral à soutenir l'appel mondial de plus en plus fort à un cessez-le-feu immédiat à Gaza.

Le président Hage Geingob s'est exprimé alors que la Namibie est dans une année électorale Image : Siphiwe Sibeko/REUTERS

Année électorale en Namibie

Si le président Hage Geingob a surpris avec ses propos, l'essentiel de sa déclaration n'est toutefois pas nouveau pour l'analyste politique namibienne Rakkel Andreas, qui évoque une décision stratégique, car les propos critiques ont été publiés directement par la présidence et non par le ministère des Affaires étrangères.

Ce qui signifie que l'autorité qui négocie directement avec l'Allemagne est indirectement différenciée des déclarations.

Rakkel Andreas souligne également que la Namibie est dans une année électorale. Un nouveau Parlement et un nouveau chef de l'Etat doivent être choisis en novembre.

"Cette déclaration a accompli exactement ce pour quoi elle était prévue. Cela a suscité beaucoup de soutien public en faveur du président " assure l'experte.

Les critiques du président ont soulevé un débat pour amener l'Allemagne à des aveux complets au sujet du génocide des Herero et Nama devant une instance internationale.

Quant à la position de la Namibie au sujet des Palestiniens, le gouvernement namibien appelle depuis des années à l'autodétermination palestinienne. C'était encore le cas récemment lors de la 78e Assemblée générale des Nations unies, en septembre 2023.