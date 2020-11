Génocide rwandais: Kabuga plaide non coupable devant la justice

Deux semaines après son transfert à La Haye depuis la France, Félicien Kabuga a fait ce mercredi, sa toute première comparution devant le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (MTPI).

Félicien Kabuga est apparu ce mercredi "très fatigué" et "affaibli", deux semaines après son transfert à La Haye depuis la France.

Il est accusé par le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux (MTPI) de "génocide", "incitation directe et publique à commettre le génocide" et "crimes contre l'humanité ».

Il est également soupçonné d'avoir contribué en 1993 à l'achat de machettes qui seront ensuite distribuées à des miliciens en avril 1994.

Plus de 800 000 personnes ont trouvé la mort dans le génocide 1994

La Radio des "Mille Collines"

Et ce n'est pas tout. Il lui est reproché d'avoir favorisé les appels aux meurtres des Tutsis sur la tristement célèbre Radiotélévision libre des Mille collines (RTLM), un média dont il était le directeur.

"Par ses pouvoirs, Félicien Kabuga contrôlait le contenu des émissions de la RTLM et donnait des instructions, incitait, concevait, encourageait, facilitait et ne prenait pas de mesures pour empêcher les émissions dont certaines incitaient à la haine ethnique et à la division", selon l'acte d'accusation lu lors de l'audience.

Félicien Kabuga conteste l'intégralité des chefs d'inculpations qui le visent.

Agé de 84 ans, il va devoir maintenant se défendre devant le Mécanisme pour les tribunaux pénaux internationaux, une structure chargée d'achever les travaux du Tribunal international pour le Rwanda.

Dans un cimetière de Kigali où ont été enterrés de nombreuses victimes du génocide

Classé parmi les fugitifs les plus recherchés au monde, Félicien Kabuga avait été arrêté le 16 mai non loin de Paris où il résidait sous une fausse identité.

Selon des sources proches de l’enquête, il s’était auparavant réfugié en Suisse en juillet 1994 avant d'être expulsé. Il avait ensuite rejoint Kinshasa puis Nairobi, où il avait échappé à une opération destinée à l'arrêter.

Félicien Kabuga aurait également vécu en Allemagne et en Belgique. Les Etats-Unis avaient promis une récompense pouvant aller jusqu'à cinq millions de dollars pour sa capture.

Le génocide de 1994 a fait 800.000 morts selon l'Onu, essentiellement au sein de la minorité tutsie.