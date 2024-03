Des funérailles sans obsèques d'Etat pour Cherubin Okende

Les funérailles du député et ancien ministre doivent avoir lieu ce mercredi 20 mars. La famille n'a pas invité les autorités politiques.

En République démocratique du Congo, plus de huit mois après que Chérubin Okende a été retrouvé mort dans sa voiture, en plein cœur de la capitale congolaise, les funérailles du député et ancien ministre auront lieu ce mercredi 20 mars. Une cérémonie particulière étant donné le contexte : la famille conteste toujours les conclusions de l'enquête rendue par la justice, qui a établi que l'homme politique, proche de l'opposant Moïse Katumbi, s'était suicidé.

Pas d'interdiction de présence, mais pas d'invitations officielles

Les proches de celui qui fût aussi porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi ont ainsi refusé des obsèques d'Etat. "La position claire de la famille est de dire que les autorités politiques ne sont pas invitées. Si chaque autorité souhaite venir, elles viendront à titre personnel", explique leur avocat, maître Laurent Onyemba. Moïse Katumbi devrait être présent. Il craignait que son avion ne décolle pas de Lubumbashi, les autorisations de vol n'ayant pas encore été données mardi matin, mais la situation s'est ensuite débloquée dans la journée.

"Les funérailles vont se faire dans le cadre du parti et de la famille, non pas dans un cadre officiel", insiste Hervé Diakiese, porte-parole d'Ensemble pour la République, parti de l'opposant. "C'est un deuil et dans un deuil, nous n'interdisons à personne de venir. Donc si des personnalités veulent se déplacer à titre personnel, il n'y a aucune raison qu'elles ne viennent pas commémorer Chérubin Okende qui a été une personnalité publique dans notre pays."

D'autres procédures à venir

Pour autant, beaucoup de questions restent en suspens pour la famille. Le 29 février, le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde, avait annoncé que Chérubin Okende s'était suicidé, malgré le fait que plusieurs balles ont été retrouvées dans son corps et dans sa voiture. C'est pourquoi l'avocat, Laurent Onyemba, ne souhaite pas en rester là.

"Jusqu'à aujourd'hui, les avocats, nous attendons les instructions de nos barreaux", explique-t-il. "Parce que nous avons des observations à faire contre la conclusion du parquet en ce qui concerne cette affaire de suicide." Selon lui, l'affaire sera également portée au niveau international, une plainte ayant déjà été déposée par la justice belge contre le directeur des renseignements militaires.

Cette institution a été incriminée par une note, considérée comme fausse, de l'Agence nationale des renseignements. Une note dont la divulgation a valu au journaliste Stanis Bujakera une condamnation à six mois d'emprisonnement.