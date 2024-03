"Suicide" de Chérubin Okende : la famille n'y croit pas

C'est une annonce inattendue faite jeudi 29 février par le parquet de la République démocratique du Congo : "Feu Chérubin Okende s'est suicidé", a affirmé le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Mvonde, lors d'une conférence de presse. "Des expertises en balistique, dans les télécommunications", ont eu lieu a expliqué le magistrat, citant aussi l'autopsie et des analyses toxicologiques. "Nous avons aussi saisi un agenda, son agenda, lors d'une perquisition opérée devant sa veuve", a encore raconté Firmin Mvonde. "Monsieur Chérubin avait écrit, je cite, « Je suis au bout du rouleau »".

"Assassinat"

Une conclusion qui surprend, alors que des images montrant son corps criblé de balles avaient rapidement circulé après sa mort. Le corps de Chérubin Okende avait été retrouvé le 13 juillet 2023, assis au volant de sa voiture sur un boulevard de Kinshasa. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, avait alors dénoncé un "assassinat". Plusieurs personnes avaient été arrêtées, dont son garde du corps, considéré par la justice congolaise comme "le premier suspect".

Face à cette situation, immédiatemment après la conférence de presse du procureur, les proches de l'ancien ministre des Transports sont montés au créneau, parlant, comme le porte-parole du parti Ensemble pour la République, Hervé Diakiese, de "déni de justice". "Les conclusions des enquêtes judiciaires (..) sont totalement scandaleuses et absurdes", a aussi dit la Lucha.

"Tshisekedi se sent intouchable"

"Sept mois d'enquête pour nous dire que c'est un suicide", s'est énervé l'avocat belge de la famille Okende, maître Alexis Dewaef sur la Deutsche Welle. Il réfute la théorie du suicide. "On parle d'un carnet avec des pages rajoutées, comme par hasard", s'emporte-t-il. Et de questionner : "Combien y'en-a-t-il ? Depuis quand ont-ils les informations qui concluent au suicide ? Pourquoi avoir attendu si longtemps pour communiquer ? Quels sont les résultats de l'autopsie du 3 août ?".

Maître Alexis Dewaef s'emporte contre le pouvoir. "Un pouvoir qui a communiqué abondamment jusqu'à l'autopsie ne communique plus du tout après l'autopsie (...) Et maintenant que la séquences des électionsest passée -et il faut mettre élections entre guillemets- que Tshisekedi a bétonné son pouvoir, il se sent intouchable. (...) C'est l'arrogance du pouvoir absolu de la personne qui se sent intouchable et qui croit que la communauté internationale va fermer avec eux cette séquence."

Le corps de Chérubin Okende n'a jamais été rendu à sa famille pour procéder à son inhumation. Désormais la famille se dit prête à s'adresser aux institutions internationales pour obtenir justice dans cette affaire.