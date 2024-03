Un demi-siècle après sa création l'OIF perd de son influence

La date de la Journée internationale de la francophonie, fait référence à la création, le 20 mars 1970, à Niamey au Niger, de l’Agence de coopération culturelle et technique, qui allait ensuite devenir l’Organisation internationale de la Francophonie, l’OIF.

L’Organisation internationale de la Francophonie, l’OIF, regroupe 88 États et gouvernements et est devenue un instrument diplomatique puissant, mais elle connait aussi des difficultés.

Avec 321 millions de francophones, le français est la cinquième langue parlée au monde, selon l’Organisation internationale de la francophonie, et ce n’est pas tout.

Actuellement, au moins 144 millions de personnes apprennent le français ou suivent des cours en français.

Plus de francophones en Afrique

Et il est temps que la Francophonie devienne un véritable instrument de développement, estime l’analyste togolais Innocent Sossou : "Qu’à partir de ce 55e anniversaire, on réfléchisse mieux sur les objectifs à assigner à la francophonie. Sur ce qu’est la Francophonie dans le monde et surtout en Afrique, où on a beaucoup plus de francophones."

Selon les chiffres du dernier rapport 2022, le monde francophone a connu une augmentation de 7% par rapport à 2018. Une hausse qui est surtout due à la démographie sur le continent.

Cette année, la journée est placée sous le thème du prochain sommet de la francophonie de Villers-Cotterêts, en France, qui sera : "Créer, innover, entreprendre en français".

Le thème souligne le dynamisme de l’espace francophone, mais esquive aussi certains défis auxquels fait face l’organisation ces derniers mois.

"La Francophonie aujourd’hui est guidée par des intérêts qui ne sont plus des intérêts communs mais des intérêts de certains pays qui veulent confiner la Francophonie dans une tranchée," a estimé Innocent Sossou.

Sur le continent européen, la langue française recule, ainsi que dans les organisations internationales, au profit de l'anglais.

Perte d’influence et de statut privilégié

En Afrique, le français continue à perdre de son influence et son statut privilégié.

Des pays comme le Mali et le Burkina Faso, dirigés par des juntes militaires, ont rétrogradé la langue française au rang de "langue de travail", alors que les deux Etats et d'autres pays de la région s'opposent de plus en plus à la France.

L’un des défis que doit relever la francophonie est de sortir du compartiment étroit dans lequel certains persistent à vouloir l’enfermer, estime le juriste centrafricain Mathias Gbiégba.

"La confusion vient du fait que la France a caporalisé la francophonie. C’est pourquoi la France n’accorde pas tellement d’importance à l’OIF", a-t-il déclaré.

Mais Mathias Gbiégba souligne que l’OIF n’est pas un outil de promotion de la culture française.

S’ils n’ont pas rétrogradé le français, le Gabon et le Togo ont officiellement intégré, en juin 2022, la communauté anglophone, le Commonwealth. Les pays ont alors parlé de diversification des partenaires. Ce qui est dans l’air du temps.