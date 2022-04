France : Pour qui votent les Français d’origine africaine ?

Les sympathisants du président sortant Emmanuel Macron et ceux de la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen se rendent sur les marchés en espérant rallier de nouvelles voix.

À Paris, Lamine Gassama distribue des tracts avec le programme d'Emmanuel Macron sur un marché situé dans le 20e arrondissement. Il tente de convaincre ceux qui n'ont pas l'intention d'aller voter au deuxième tour.

D'origine sénégalaise, Lamine Gassama a d'abord milité au sein du parti socialiste, avant de rejoindre le parti d'Emmanuel Macron. Pour lui, le président sortant a réussi à bousculer le paysage politique français, jugé trop conservateur.

"C’est quelqu’un qui a parlé d’émancipation, d’émancipation réelle, et c’est un discours en 2016 qui m’a plu et auquel j’ai adhéré très rapidement. Quand on parle d’émancipation, c'est-à-dire qu’on a envie de faire en sorte que des populations aient la capacité de pouvoir s’accomplir. Il a prôné ce qu’on appelle le dépassement. Il a dit qu’il y a des gens qui sont talentueux à gauche, des gens talentueux à droite, et qu’on fasse travailler tous ces gens-là dans un projet commun", a déclaré Gassama.

Marine Le Pen pour Nahounou d'origine ivoirienne

À Maisons-Laffitte dans les Yvelines, près de Paris, Rosine Nahounou tente d'interpeller les habitants qui font leurs courses sur ce marché. Ici, Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier tour.

D'origine ivoirienne, Rosine Nahounou soutient Marine le Pen depuis 2012. Pour elle, c'est une femme courageuse, combattive qui bouscule aussi le paysage politique. Elle défend les thèses de la candidate d'extrême droite sur l'immigration.

Pour elle, les Français doivent être prioritaires dans l'accès aux logements sociaux, aux emplois et les étrangers doivent assimiler les valeurs et règles françaises.

"La France est en danger ! Aujourd'hui la France a perdu ses valeurs. Elle n’est plus la France. Marine n’est pas du tout raciste, chaque citoyen venu du monde qui décide de vivre en France devrait respecter les valeurs de la République, c’est juste le minimum pour nous permettre de vivre ensemble. On doit respecter la France et dire merci à la France, on ne doit pas insulter la France. Celui qui ne supporte pas les Français, qui n’est pas capable de vivre avec les Français, qui ne veut pas vivre en France, il n’est pas obligé de rester en France et il prend la porte", estime Rosine Nahounou.

Pour les soutiens des deux candidats, c'est la course contre la montre pour tenter de convaincre ceux qui n'ont pas encore fait leur choix pour le second tour.