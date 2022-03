Exclusion du Cameroun de l'AGOA : quels impacts pour son économie? / L'Afrique centrale attend aussi sa nouvelle monnaie pour remplacer le franc CFA

Le Cameroun n’exporte plus en direction des Etats-Unis sans droits de douane, conséquence directe de l’entrée en vigueur des sanctions américaines dans le cadre de la loi sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique, / L'Afrique centrale a besoin rapidement d'une nouvelle monnaie pour remplacer le CFA, dixit Yamb Ntimba, Président du think tank Sapere