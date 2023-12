Fréjus Quenum est rédacteur et directeur du programme francophone de DW. Après une maîtrise en Droit au Bénin il a obtenu un Master en géopolitique des relations internationales à l'Université de Toulouse en France et exerce la profession de journaliste depuis 1999.

Il couvre régulièrement les sujets d'actualité mais ses domaines d'expertise sont la politique et la sécurité dans la région du Sahel et d'une manière générale en Afrique ainsi que les relations entre l'Europe / le monde et l'Afrique.

Il présente les éditions d'information et anime aussi des émissions radio (entre autres le magazine Arbre à Palabres) et il coordonne le magazine 77 Pour Cent, la version en français du format télé "The 77 Percent".