Football: Pierre-Emerick Aubameyang dans l'histoire d'Arsenal

Le club londonien a largement dominé (4-0) Norwich, jeudi, dans le cadre de la 32e journée de Premier League. Pierre Emerick Aubameyang a participé à ce festival en inscrivant un doublé.

Deux buts qui ont permis à l'attaquant gabonais de franchir la barre des 50 buts dans 79 matches, ce qui constitue simplement un record dans l’histoire d'Arsenal.

Un record qui était détenu jusque-là par le Français Thierry Henry, avec 50 buts en 83 matches.

Le Gabonais dans le top 5 en Premier League

Selon l'agence anglaise des statistiques sportives,Opta Pierre Emerick Aubameyang est juste derrière l’Egyptien Mohamed Salah( Liverpool) et de l’Espagnol Fernando Torres (Liverpool) qui ont atteint la barre des 50 buts en 72 matches.

Au podium des "Fastest to 50", on y trouve le buteur anglais Andrew Cole. Avec Newcastel United, il a inscrit 50 buts dans 65 matches (1994)

Alan Schearer 50 buts dans 66 matches avec son ancien club de Black-burn , ainsi que Ruud Van Nesterlooy. Le buteur néerlandais ferme la marche du podium avec le même nombre de buts (50) inscrits dans 68 matches pour le compte de Manchester United.

La CAF est au chevet des Fédérations africaines de football

La Confédération africaine de football a promis une aide de 16,8 millions de dollars aux Fédérations africaines de football en difficultés financières.

Ahmed Ahmed (CAF) avec l'attaquant égyptien Mo-Salah (joueur africain de l'année)

Un appui financier important pour les Fédérations de football qui ont bénéficié au mois de mai dernier, une autre aide financière qui s'élève à 10,8 millions de dollars toujours de la part de l’instance africaine de football.

En outre, la FIFA a annoncé, il y a une semaine, qu'elle va donner pour sa part une subvention d’1 million de dollars pour chaque fédération africaine et 500.000 dollars afin de redynamiser cette fois le football féminin en Afrique.

L'aide vient à point nommé

Le football africain est à l’arrêt depuis plus de trois mois en raison de coronavirus. Bien plus, certaines fédérations de football sont par conséquent en train de mettre fin à leur saison : il faut citer entre autres la fédération béninoise et celle du Ghana qui ont annoncé hier l’annulation de leurs championnats de football pour la saison 2019-2020.

La CAF estime que ce deuxième appui financier permettra aux 54 Fédérations de football de faire face à la crise sanitaire sur le continent, et surtout de préparer la saison prochaine 2020-2021.