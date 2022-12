Football : l'avenir de la Mannschaft en discussion

Après l'échec de la Mannschaft à la Coupe du monde au Qatar, le deuxième d'affilé en phase de groupe de cette compétition majeure, le directeur des équipes nationales et des académies Oliver Bierhof a été remercié.

Selon les informations du magazine Kicker, la nouvelle équipe mise en place doit aider à renforcer l'équipe nationale dans la perspective des prochains championnats d'Europe estime Bernd Neuendorf, président de la Fédération allemande de football :

"J'attends de la direction sportive qu'elle fasse une première analyse sportive du Mondial. Et une perspective pour le championnat d'Europe ici en Allemagne en 2024. Cette analyse doit également inclure le développement de l'équipe nationale, de notre football depuis 2018", a-t-il dit.

A gauche sur la photo Hans Joachim Watzke), et à droite Bernd Neuendorf ( DFB)

Les ténors du football allemand impliqués

Le groupe consultatif est composé de Hans-Joachim Watzke, vice-président de la DFB, Karl-Heinz Rummenigge, ancien président du Bayern Munich, Matthias Sammer, le conseiller du Borussia Dortmund.

D'autres personnalités connues dans les milieux sportifs allemands, il s'agit notamment du directeur général de "Red Bull" Oliver Mintzlaff, l'actuel patron du Bayern Oliver Kahn et Rudi Völler, ancien sélectionneur national et directeur général du Bayer Leverkusen. Ils sont appelés à rester aux côtés du sélectionneur Hansi Flick et de la Fédération dans le souci de redynamiser les équipes nationales ainsi que les académies de football.