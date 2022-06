Football : les trois Africains dans le top 100

Le plus cher des Africains est bien le Marocain Achraf Hakimi (23 ans). La valeur marchande du latéral droit du Paris Saint-Germain et de la sélection marocaine est estimée à 75,2 millions d'euros. L'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah est en deuxième position des joueurs africains les plus chers. La valeur de l'international égyptien 29 ans s'élève à 55 millions d'euros. Le Nigérian Victor Osimhen complète le podium des joueurs africains. L'attaquant de l'équipe de Naples en Italie âgé de 23 ans a une valeur marchande 51 millions d'euros.

Sadio Mané ne figure pas sur la liste

Malgré une saison exceptionnelle 16 buts en Premier League et 5 buts en Ligue des champions, le Sénégalais, Sadio Mané, ne figure pas dans le top 100 des joueurs les plus chers au monde. Sa valeur est côté à 40 millions d'euros selon le Centre international d'études du Sport CIES basé en Suisse.

"Mané a 30 ans, et il sera en fin de contrat à Liverpool le 30 juin 2023", indique Raffaele Poli, le directeur du Centre. "Mais Mané fait partie des rares joueurs de 30 ans dont la valeur est élevée", dit-il. En 2019, quand il avait 27 ans, Mané avait une valeur de 160 millions d'euros a fait savoir monsieur Poli du CIES.

Mbappé dans les nuages

Selon le classement général, Kylian Mbappé est en tête des joueurs les plus chers. L'attaquant français de 23 ans pèse 205 millions d'euros. Le Brésilien Vinicius Jr, évoluant au Real Madrid a une valeur de 185 millions suivi du Norvégien. Erling Haaland. L'ancien attaquant du Borussia Dortmund récemment transféré à Manchester City a une valeur de 152,6 millions d'euros.