Football : Hommage pour Manuel Neuer

La Nationalmannschaft a écrasé son adversaire letton par 7 buts à 1. Sept réalisations ont été réussies et c'était à chaque occasion avec un buteur différent en plus d'un contre son camp adverse. allemands. De surcroit, les cinq premiers ont été marqués á la première période, ce qui arrive très rarement dans un match d'ampleur internationale. D'abord le latéral gauche Robin Gosen (1-0,19e), puis le milieu offensif Ilkay Gündogan (2-0, 21e). Les attaquants Thomas Müller, Kai Havertz, Serge Gnabry ont suivi également la cadence respectivement (3-0, 27e), (4-0, 39e) et (5-0, 45e). Le rythme a certes un peu baissé en deuxième periode, mais Timo Werner et Leroy Sané ont enfoncé le clou (6-0, 50e) et (7-0. 76e), avant que Aleksejs Saveljevs ne sauve l'honneur de la Lettonie (6-1, 75e) : "Je veux jouer. Je veux être sur le terrain pendant 90 minutes à chaque match si possible. Mais même si on est le banc, on doit faire de votre mieux, car nous formons une équipe et une équipe qui a un objectif." a dit Kai Havertz, l'un des sept buteurs de la soirée insiste sur l'esprit d'équipe.

Le match entre l'Allemagne et la Lettonie restera sans doute particulier pour le gardien du Bayern Munich, car il devient le premier portier allemand à atteindre la barre symbolique de 100e sélection avec la Mannschaft. Après le match, une haie d'honneur de ses coéquipiers et du staff technique lui a été dédiée en hommage de la longévité de Manuel Neuer en équipe nationale.

La France affronte la Bulgarie en amical

Les Bleus jouent à domicile contre la formation bulgare. Lors de son premier match contre les pays des Galles, la France s'est imposée 3-0, face à des Gallois en infériorité numérique. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France estime qu'il faudra plus de rigeueur face à la Bulgarie. France - Bulgarie, le match va se jouer ce soir à 21h00. Il faut dire aussi que la Bulgarie n'est pourtant pas qualifiée pour l'Euro, elle a été éliminée en demi-finales des barrages contre la Hongrie.