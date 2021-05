Football : Choupo-Moting va prolonger au Bayern

Après une saison convaincante dans le rôle de doublure de l'attaquant Robert Lewandowski, (9 buts et une passe décisive en 32 matches) l'attaquant germano-camerounais Eric Choupo-Moting va signer un nouveau contrat jusqu'en 2023 selon les informations du journal AbendZeitung.

Le joueur de 32 ans a déménagé du Paris Saint Germain à Munich l'été dernier sur un transfert gratuit . Mais il a attiré l'attention des dirigeants bavarois surtout vers la fin de la saison lorsqu'il a dû remplacer le blessé Robert Lewandowski. C'est entre autres lors des quarts de finale de la Ligues des champions contre le PSG, et Choupo Moting avait marqué deux dans cette double confrontation contre ses anciens coéquipiers parisiens.

Euro 2020, la Mannschaft dans le groupe F

A deux semaines du coup d'envoi du championnat d'Europe, l'heure est aux préparatifs pour les équipes nationales. La Mannschaft livrera sa première confrontation contre la France, championne du monde en titre le 15 juin à Munich. Dans le groupe F, la deuxième affiche opposera le Portugal, champion d'Europe en titre à la Hongrie. Deux affiches de prestige dans le groupe considéré comme le groupe de la Mort :

"C' est un groupe vraiment difficile. Ce n'est pas facile de se qualifier dans ce groupe, mais bien sûr c'est notre objectif. Pour gagner les matchs, nous savons que nous avons beaucoup à faire, car nos derniers matchs n'étaient pas si bons. Nous le savons, nous devons nous améliorer, nous devons mieux jouer et puis nous verrons. Je pense que nous avons les joueurs de qualité pour passer au tour suivant." a dit Joshua Kimmich le milieu de terrain allemand évoluant au Bayern:

Paul Put , le nouveau sélectionneur des Diables Rouges

Le technicien belge Paul Put a été désigné à la tête de la sélection des Diables-Rouges de Congo. L'annonce a été faite par la Fédération congolaise de football Fecofoot jeudi. Le Belge qui fut aussi sélectionneur de Sily national de Guinée, a une mission de qualifier les Diables Rouges à la Coupe du monde 2022 au Qatar et à la CAN 2023. Paul Put remplace le Brésilien Valdo dont le contrat est achevé en mars dernier après la non qualification du Congo-Brazza à la CAN 2021.