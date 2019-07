Foot-RDC: Claude Makelele contacté pour les Léopards?

Le natif de Kinshasa qui a porté le maillot de l’équipe de France a été reçu en audience en début de semaine par le président Félix Tshisekedi.

Dna sla capitale congolaise, l'opinion diverge sur l’objet de cet entretien. Certaines sources parlent d'un échange centré autour d'un projet de contruction d’une école de football à Kinshasa.

Mais d’autres croient que Claude Makélélé pourraît être le successeur de Florent Ibenge, l’entraineur des Léopards congolais.

La réaction de la Fédération congolaise de football

Constant Omari Selemani, le président de la Fédération congolaise de football a indiqué qu’aucune démission encore moins un limogeage de Florent Ibengue n’est envisagé.

Selon les informations qu’on a trouvées sur le site officiel de la Fédération, le patron du football congolais estime qu’il s’agit bel et bine des rumeurs, et que bientôt il fera la restitution de la participation des Léopards à la CAN. Bilan qualifié de négatif par certains congolais.

L’ancien patron du football au Liberia sanctionné

Musa Hassan Bitily est accusé de détournement des fonds octroyés dans le cadre de la campagne "11 contre Ebola", qui avait tué 11.000 personnes au Liberia, en Sierra Leone et en Guinée.

En plus d’avoir volé d'importantes sommes d'argent destinées à la lutte anti-Ebola, les juges de la FIFA ont déclaré Bitily coupable d’avoir utilisé à mauvais escient d’autres ressources envoyées à la Fédération libérienne de football.

Outre l’interdiction pendant dix ans des activités liées au football, Musa Hassan Bility, actuellement membre du comité exécutif de la CAF, paiera une amande de 500.000 francs suisses, soit 455.000 euros.

Uli Hoeness prépare-t-il son départ ?

Selon le quotidien allemand qui ne cite pas ses sources, Hoeness ne sera pas candidat à la présidence du Bayern en novembre.

Mais Karl-Heinz Rummenigge, un des patrons du club bavarois estime qu’il serait prématuré de s’exprimer sur la question :

"Je ne sais pas si c'est un fait. Je ne souhaite pas faire de commentaire à ce sujet car c'est l'affaire d'Uli. Je suppose qu'il a dû réfléchir à son avenir en profondeur et si j'ai bien lu cela, il semblerait qu'il annoncera le 29 août. Les médias doivent être un peu patients maintenant...Bien sûr, nous sommes régulièrement en contact. Il est le président du conseil de surveillance et je suis membre du conseil. Nous avons de bonnes relations."

Karl Heinz Rummenigge s’exprimait à l’arrivée du club bavarois en provenance des Etats Unis où ils ont participé à l’International champions cup, un tournoi préparatoire de la nouvelle saison de Bundesliga.