Foot: le "Roi Pelé" se retrouve en Mbappé

La légende du foot a donné une interview à un journal brésilien parue mercredi au quotidien Folha de Sao Paulo. Un entretien dans lequel Pelé déclare dans un sourire: "On me compare avec Mbappé. [...] Nous nous ressemblons et nous sommes à peu près du même âge".

Pour rappel, Pelé a 78 ans, alors que Mbappé en a 19. Mais le Brésilien avait seulement 17 ans quand il a remporté son premier Mondial.

Pour autant, sur le terrain, il confie préférer son compatriote Neymar: "Je pense que Neymar est un joueur plus abouti que lui, mais en Europe on parle plus de Mbappé" a-t-il dit.

Jesse Lingard et Paul Pogba

Manchester United limite la casse face à Arsenal

Le choc entre ces deux équipes a été marqué mercredi par un pressing intense dès le debut de la rencontre. Mais les Gunners n'ont pas tardé à ouvrir le score, à la 26e minute, avec un but signé Shkodran Mustafi, l'international allemand

Mais les Reds divils ont vite réagi, quatre minutes plus tard, l'attaquant français Antony Martial a permis à Manchester United de revenir au score.

Après avoir été mené à nouveau par Arsenal à la 68e minute par un but d’Alexandre Lacazette, José Morinho a renforcé son attaque. L’entrée du Belge Romelu Lukaku, Paul Pogba a apporté un souffle supplémentaire.

A la 70e minute, Jesse Lingharda a saisi par la course le tir de Romelu Lukaku et l'a recadré au fonds de filets gardés par Leno. Manchester United a bien évité la casse a dit l'entraineur José Mourinho:

"Tout le monde l’a vu , notre défense était réellement fatiguée au moment où on avait besoin que l’équipe se lance à l’attaque. Mais quand on a fait entrer nos joueurs puissants, Romelu Lukaku, Paul Pogba , Fellaini, notre défense s’est stabilisée."

Le Paris Saint-Germain accroché

Dans un match de clôture de la 16e journée du championnat, Paris Saint-Germain a fait un match nul (1-1), le deuxième depuis le debut de la saison.Les joueurs de Thomas Tuchel sont concentrés sur le choc décisif qui les attend dans cinq jours à Belgrade en Ligue des champions. Remis de sa blessure, la superstar de l'équipe, Neymar, devrait revenir à l'entraînement collectif vendredi ou dimanche. Le PSG reste en tête du classement avec 14 victoires, et 2 matches nuls au terme de la 16e journée du championnat français.