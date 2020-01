Foot-Egypte: à 75 ans, Ezzeldin Bahader est autorisé à jouer

Ezzeldin Bahader va entrer dans l’histoire du football. Cet homme de 75 ans a été autorisé par l'Association égyptienne de football qui a validé sa licence. Ce septuagénaire va jouer pour son club baptisé 06 octobre de la 3e division égyptienne. S’il participe à un match du championnat professionnel en Egypte, Bahader deviendra le joueur le plus vieux du monde à jouer dans un match professionnel.

Ce record était jusqu’à présent détenu depuis mai 2019 par l’Israélien Isaak Hayik 73 ans qui joue actuellement comme gardien de buts de Ironi Or Yhuda , un club de 4e division du championnal d’Israël.

L’Israelien avait réalisé cette prouesse en mai 2019 lors d’un match qui opposait son équipe Ironi Or Yhuda à Maccabi Ramat Gan.

Il faut dire aussi que Isaak Hayik avait lui aussi battu le record détenu par l’Uruguayen Robert Carmona qui avait en 2015 disputé un match professionnel avec son équipe, el Pan de Azucar.

Le Bayern Munich a recruté Alvaro Odriozola

En provenance du Real, l’international espagnol a été prêté au Bayern jusqu’à la fin de la saison. Alvaro Odrio-zola va renforcer la défense du champion d’Allemagne, une défense fragilisée par deux absences : celles de Niklas Sule et de Lucas Hernandez. Blessés, les deux arrières centraux n’ont plus joué depuis plusieurs mois:

Alvaro Odriozola (Real Madrid)

"Bien sûr je suis prêt. Je ne suis pas venu pour perdre mon temps. Je suis venu ici pour jouer surtout dans un club comme le Bayern qui exige de gagner toutes les compétitions, donc je suis plus que prêt. Il est vrai que je n’ai pas beaucoup travaillé ces derniers mois, mais je suis un joueur régulier, prêt à sortir sur la pelouse et à performer à 100%. Et je pense déjà au prochain match du Bayern samedi contre Schalke"

Lukas Podolski va revenir au bercail ?

Le FC Cologne , son club formateur, est en pourparlers pour l’accueillir dans un rôle qu’il reste encore à définir. "Je me réjouis d'envisager la façon dont je pourrais soutenir le FC Cologne à l'avenir", a de son côté déclaré le champion du monde 2014. Lukas Podolski évolue pour l’instant au Vissel Kobe, au Japon.