Fin du suspense : la Céni reporte les élections en RDC

Jamais deux sans trois. La Commission électorale nationale indépendante (Céni) a décidé de reporter d’une semaine les élections présidentielle, législatives et provinciales prévues le 23 décembre.

Il s’agit du troisième report depuis fin 2016, alors que ces scrutins sont censés permettre de tourner la page de l’ère Joesph Kabila.

Le président de la Céni Corneille Nangaa a donc fixé la nouvelle date au 30 décembre.

"Nous annonçons donc que les scrutins directs présidentiel, législatif national et provincial auront lieu le 30 décembre 2018", a déclaré M. Nangaa lors d’une conférence de presse au siège de l’institution à Kinshasa.

Il a justifié sa décision par des problèmes logistiquescausés par l’incendie qui a ravagé la semaine dernière un entrepôt de la Céni à Kinshasa. C’est là qu’étaient stockées plusieurs milliers de machines à voter selon la Commission électorale.

Celle-ci avait d’abord affiché sa confiance quant à la possibilité de déployer du matériel électoral dans la capitale à temps en allant chercher des machines à voter dans d’autres provinces.

Mais selon M. Nangaa, « ce stock-tampon ne contenait pas de bulletin de vote. Il a donc fallu en commander auprès du fournisseur en Corée du Sud". La totalité des bulletins devraient arriver d’ici samedi.

Concernant la campagne électorale, le président de la Céni a assuré que le calendrier reste inchangé et que celle-ci se clôturera comme prévu ce vendredi 21 décembre.

M. Nangaa a enfin ajouté sans plus de précisions que les résultats des élections seront annoncés "le plus rapidement possible ».