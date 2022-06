FIFA : Platini et Blatter poursuivis pour escroquerie

Jusqu'au 22 juin, Michel Platini va devoir répondre devant le Tribunal pénal fédéral de Bellinzona. Les faits qui lui sont reprochés datent de 2002. Michel Platini président de l'UEFA, et Sepp Blatter de la FIFA ont signé un contrat de convenant d'une rémunération annuelle de 300.000 francs suisses, soit 288.000 euros, intégralement payé par la Fifa selon le parquet.

Mais en janvier 2011, plus de huit ans après la fin de cette activité, l’ancien attaquant français "a fait valoir une créance de 2 millions de francs suisses", soit 1,9 millions d'euros acquittée par la Fifa "avec l'aide " de Sepp Blatter. Il s'agit d'un paiement sans fondements obtenu en induisant astucieusement en erreur les contrôles internes de la Fifa, selon les accusations.

Les accusés plaident non coupables

Michel Platini et Sepp Blatter assurent avoir dès le début décidé d’un salaire annuel d’un million de francs suisses (960.000 euros), "oralement et sans témoins", sans que les finances de la Fifa n'en permettent le versement immédiat à Michel Platini. Dans cette affaire, la décision sera rendue le 8 juillet prochain, Michel Platini et Sepp Blatter risquent jusqu'à cinq ans de prison ou une amande.

