Fact-checking : l'influence russe en Afrique

Une étude récemment publiée par le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, montre que la Russie tente de saper la démocratie dans plus de deux douzaines de pays africains. Les principaux outils utilisés sont l'ingérence politique, les revendications extraconstitutionnelles de pouvoir et la désinformation. Dans certains cas, ces outils fonctionnent.

Lors de la dernière Assemblée générale des Nations unies en février, des pays comme le Botswana, la Zambie et la Tunisie ont voté en faveur d'une paix "juste et durable" en Ukraine, tandis que le Mali et l'Érythrée ont voté contre et que 15 autres pays africains se sont abstenus lors du vote.

L'influence de la Russie sur les pays africains pourrait jouer un rôle à cet égard. Mais comment la Russie renforce-t-elle exactement les récits pro-russes et anti-occidentaux ? Voici quelques-unes des questions et des réponses les plus importantes.

Pourquoi l'Afrique est-elle une cible importante pour la propagande russe ?

L'un des principaux objectifs de la Russie est d'obtenir une légitimation diplomatique de sa guerre en Ukraine.

"La Russie a vraiment besoin de l'Afrique", a déclaré à la DW Mark Duerksen, chercheur associé au Centre d'études stratégiques de l'Afrique, ajoutant que "la Russie est confrontée à un isolement international croissant".

Les gouvernements africains qui ne disposent pas de mécanismes de contrôle internes créent un environnement qui permet à la Russie d'exercer une influence sur le continent. Ils sont souvent eux-mêmes isolés sur le plan international et constituent donc des partenaires de choix pour la Russie.

"Même avant la guerre en Ukraine, nous avons vu la Russie essayer de manière agressive d'obtenir un soutien pour ses politiques, souvent lorsqu'elles étaient contraires aux politiques de l'Europe, de l'OTAN ou de l'Amérique du Nord", précise Justin Arenstein, PDG du plus grand réseau de technologie civique du continent africain, Code for Africa. La Russie, en revanche, est importante pour de nombreux pays africains membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui se rangent du côté d'autres pays autocratiques.

En octobre 2019 , par exemple, après l'éviction d'Omar el-Béchir, l'ancien président du Soudan, à la suite d'un coup d'État, la Russie a bloqué l'appel de l'ONU à le condamner.

"La place de la Russie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU est problématique pour faire progresser la démocratie en Afrique", dit Joseph Siegle, directeur du programme de recherche au Centre d'études stratégiques de l'Afrique.

La place de la Russie au Conseil de sécurité inquiète

Par ailleurs, la Russie souhaite offrir des marchés alternatifs aux économies de l'Europe du Nord et des États-Unis, dont elle est actuellement exclue, a déclaré M. Arenstein à la DW.

L'influence de Wagner sur l'Afrique

En outre, l'engagement militaire de la Russie joue un rôle important dans les pays africains. Les troupes du groupe Wagner combattent dans plusieurs pays tels quele Mali, la Libye et la République centrafricaine.

En échange de leurs services, les troupes Wagner ont accès à des matières premières telles que l'or. Le groupe Wagner joue également un rôle dans la diffusion de l'influence politique du Kremlin. Au Mali, par exemple, après avoir aidé pendant dix ans à lutter contre les militants islamistes, la France retire ses forces, faute d'avoir obtenu les résultats escomptés. Le Mali a également demandé à l'ONU de retirer sa mission de maintien de la paix MINUSMA, qui mène ses opérations depuis 2013. Le Mali prend clairement ses distances avec les anciennes puissances coloniales et collabore plus étroitement avec la Russie.

Selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) , 44 % des armes vendues aux pays africains entre 2017 et 2021 étaient d'origine russe.

Comment la propagande de Poutine est-elle diffusée dans les pays africains ?

La Russie utilise les médias sociaux pour diffuser une grande partie de sa propagande et de sa désinformation. Selon M. Duerksen, cette stratégie est particulièrement efficace dans les pays qui n'ont pas une longue tradition de presse indépendante et libre. En voici un exemple :

Le groupe Wagner est le sujet principal de plusieurs vidéos de propagande caricaturale sur le continent. Cette vidéo , par exemple, cible le Mali, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Dans l'une des scènes de la vidéo, des soldats russes se battent contre des zombies français, symbolisant des soldats français, au Mali. Les zombies disent qu'ils sont les démons du président Emmanuel Macron et que le Mali "est notre pays". Dans la vidéo, la caricature de Macron dit également : "La France va reconquérir l'Afrique". La Russie utilise fréquemment ce discours sur l'Occident "néocolonialiste".

Ces types de propagande sont directement liés à la Russie, affirme Dimity Zufferey de l'organisation non gouvernementale All Eyes On Wagner . "Nous savons que l'argent russe est impliqué dans les associations politiques", a déclaré M. Zufferey. "La vidéo a probablement été produite par un groupe de personnes au Burkina Faso travaillant pour la Russie, ajoute le chercheur.

Par ailleurs, la Russie paie des influenceurs africains pour diffuser sa propagande, a déclaré M. Duerksen. Kemi Seba, un influenceur franco-béninois qui compte plus d'un million de followers sur Facebook, par exemple, publie fréquemment des contenus anti-occidentaux et pro-russes. Juste après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il a affirmé que Moscou "essayait de reconquérir les terres russes".

La Russie dispose d'un vaste réseau de médias qui diffusent de la propagande en Afrique

Les ambassades russes jouent également un rôle important dans la diffusion de la désinformation, comme le montre l'exemple suivant.

Début juillet, l'ambassade de Russie en Afrique du Sud a publié une prétendue capture d'écran d'un article du média Politico intitulé "20 000 000 de vies au nom de la liberté".

L'ambassade a ajouté le commentaire suivant à cette publication : "(...) l'OTAN pousse à une guerre qui sera menée jusqu'au dernier Ukrainien", blâmant l'OTAN pour la guerre de la Russie en Ukraine. Un examen plus approfondi et quelques recherches montrent que la capture d'écran est fausse ; Politico n'a jamais publié cet article. La grammaire et l'orthographe anglaises de la fausse capture d'écran sont truffées d'erreurs et le logo "Politico" sur la prétendue capture d'écran est fabriqué de toutes pièces. L'ambassade de Russie en Afrique du Sud a entre-temps supprimé le message, mais celui-ci avait déjà été vu plus de 100 000 fois sur Twitter.

Le média public russe RT a étendu son réseau en Afrique. Il a conclu plusieurs accords avec des médias du continent, comme Afrique Media, qui diffusent une propagande pro-russe et anti-occidentale. La DW a documenté des stations de radio et des journaux financés par des institutions russes, comme Lengo Songo et Ndjoni Sango en République centrafricaine.

Quel est le degré de réussite des tentatives d'influence de la Russie sur les pays africains ?

Certains pays africains sont influencés par la propagande russe, d'autres non. Selon l'étude du Centre d'études stratégiques de l'Afrique, l'influence de la Russie est la plus forte en République centrafricaine (RCA), au Mali, au Soudan et au Zimbabwe - des pays où le groupe Wagner est présent.

Mark Duerksen indique que la RCA est en tête de liste en ce qui concerne l'influence russe, notamment sous la forme de formateurs militaires qui agissent comme des conseillers du président, ajoute-t-il.

La popularité de la Russie remonte également à l'époque soviétique et au fait qu'elle ne faisait pas partie des puissances coloniales à l'époque de la colonisation. Cela lui confère un avantage certain. De nombreux pays africains ont bénéficié du soutien du Kremlin lorsqu'ils luttaient pour leur indépendance au 20e siècle.

Pourtant, les opinions de nombreux citoyens africains sont partagées en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Un sondage réalisé en juin auprès de citoyens d'Afrique du Sud, du Kenya, du Nigeria, du Sénégal, de l'Ouganda et de la Zambie montre qu'une majorité d'entre eux pensent que l'invasion russe de l'Ukraine était contraire aux principes du droit international.

Si la Russie n'est pas le seul pays ou la seule région à tenter d'influencer l'Afrique, Justin Arenstein, de Code for Africa, considère les dirigeants russes comme une menace extraordinaire pour les Africains : "Ils sapent les sociétés ouvertes. Ils sapent la capacité des citoyens à faire leurs propres choix", a-t-il déclaré.