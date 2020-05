Exclusif : Condamné par la CPI, Thomas Lubanga dénonce à son tour un génocide en Ituri

"Après la tragédie de 1999-2003, un travail de fond n'a pas été fait en Ituri" - Thomas Lubanga

Thomas Lubanga a été jugé et condamné par la Cour pénale Internationale (CPI) qui l'a accusé de crimes de guerre pour avoir enrôlé des enfants de moins de 15 ans lors du conflit en Ituri (RDC) entre 1999 et 2003. Aujourd'hui en liberté, l'ex-chef de guerre continue de se défendre et accuse d'autres acteurs de commettre un génocide dans la région.