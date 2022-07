Euro féminin 2022 : l'Angleterre affronte la Suède pour une place en finale

L'Angleterre a difficilement battu l'Espagne en quarts de finale. Les Anglaises ont dû égaliser dans les dernières minutes puis marquer aux prolongations (2-1). Et ce soir, l'Angleterre s'attend à une rédoutable équipe suédoise. C'est du moins l'avis de Sarina Wiegman, l'entraineure principale de l'équipe nationale d'Angleterre : "Nous savons que les joueuses suédoises ont très bien performé ces dernières années dans le football féminin. Elles sont deuxièmes au classement FIFA. Ce ne sera pas facile.",a-t-elle fait savoir.

L'Angleterre favorite

La sélection anglaise va certes bénéficier du soutien de son public, estime Sarina Wiegman. Mais la Suède ne va pas non plus faire profil bas, a-t-elle prévenu. Mille Bright abonde dans le même sens. La défenseure anglaise appelle ses coéquipières à se transcender durant cette rencontre : "Nous devrons faire preuve du football collectif, d'imposer notre marque sur le jeu et de montrer le football que nous pouvons jouer", a-t-elle ajouté.

Le parcours de la Suède

Pour arriver en demi-finale, la Suède a pour sa part éliminé la Belgique sur un petit score 1-0. Les Suédoises jouent donc leur neuvième demi-finale de l'Euro. Magdalena Eriksson, de l'équipe nationale de la Suède estime que son équipe sera à la hauteur de lévénement : "C'est une situation à laquelle nous avons été confrontés auparavant lors des Jeux olympiques de 2016 lorsque nous avons affronté le Brésil en demi-finale", a-t-elle dit .

Magdalena Eriksson appelle en définitive ses coéuipières à faire preuve d'ngagement durant la rencontre : "Nous savons donc que l'Angleterre sera sous pression devant son public, nous allons également exercer une pression supplémentaire sur eux, faire tout ce que nous pouvons pour leur rendre la tâche difficile". Angleterre-Suède, une rencontre à suivre à 19h00 TU.