Allemagne & Espagne, une finale avant l'heure

L'Allemagne et l'Espagne sont les équipes les plus séduisantes jusque-là dans cet Euro 2024. La Mannschaft a inscrit 10 buts, tandis que La Roja totalise 9 en quatre matchs.

La Mannschaft a montré qu'elle est capable de marquer à tout moment, que ce soit par un exploit individuel ou collectif.

Les hommes de Julian Nagelsmann ont déjà fait trembler les filets adverses 10 fois contre deux buts encaissés. Bref, la meilleure attaque jusque-là dans ce tournoi.

La Roja et ses flèches

Les ailiers espagnols Lamine Yamal (deux fois passeurs décisifs) et Nico William (1 fois buteur) notamment, constituent un atout majeur dans le secteur offensif.

L'Espagne compte un total de 9 buts inscrits dans les quatre derniers matchs, soit la deuxième meilleure attaque.

De surcroit, cette équipe d'Espagne est la seule à avoir remporté tous ses quatre matchs depuis le début de cet Euro. Et le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann estime que tout a été envisagé pour être à la hauteur de la rencontre :

Le coach allemand Julian Nagelsmann donne des consignes à R. Andrich lors de l'amical contre l'Ukraine Image : Christian Charisius/dpa/picture alliance

"Nous avons eu quelques discussions sur le match avec les joueurs, et nous avons regardé beaucoup de séances vidéo sur le match qu'on a récemment joué contre le Danemark et bien sûr sur le match contre l'Espagne. Les préparatifs sont donc pratiquement terminés. Nous sommes bien préparés mentalement, et également convaincus que nous allons jouer un très bon match", a déclaré le sélectionneur allemand.

La France face au Portugal

Le deuxième match des quarts de finale oppose la France au Portugal ce vendredi (5.07.2024) à Hambourg.

Un remake de la finale de l'Euro 2016 que Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers ont remportée face à la France.

Les Bleus ont atteint les quarts de finale ayant certes encaissé qu'un seul but sur penalty contre la Pologne. Mais ils sont aussi moins prolifiques devant les cages, trois buts seulement.

Le Portugal n'a pas non plus eu la tâche facile pour atteindre les quarts de finale. Les Portugais ont écarté la Géorgie aux tirs au but 3 à 0, au terme du match nul 0-0 face aux Géorgiens.