Euro 2024 : l'Allemagne parmi les favoris

Pour cette 17e édition de l'Euro 2024 qui se déroule à domicile, l'Allemagne compte énormément sur ses nouvelles stars, les jeunes Florian Wirtz, Jamal Musiala, Maximilian Beier, tous trois étant âgés de 21 ans.

Mais également le retour des joueurs expérimentés dont Toni Kroos pourrait particulièrement aider l'équipe pour être à la hauteur de ce rendez-vous sportif.

L'entrée face à l'Ecosse

Pour le coup d'envoi de la compétition, l'Allemagne fera face à l'Ecosse, vendredi, en ouverture à l’Allianz Arena de Munich. Une formation écossaise qui n'a plus réussi à s'imposer dans ce tournoi majeur en Europe depuis 1996. L'attaquant Niclas Füllkrug du Borussia Dortmund et de la Mannschaft est donc optimiste :

Niclas Füllkrug a marqué 11 buts en 16 matchs sous le maillot de la Mannschaft Image : Federico Gambarini/dpa/picture alliance

"Tout dépendra de notre niveau de compétence et non de celui de nos adversaires. Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et garder notre attention", a déclaré l'attaquant allemand.

Et d'ajouter : "Nous pouvons nous permettre d'avoir cette confiance et même un peu d'arrogance parce que nous avons la qualité nécessaire dans notre équipe. Je pense que c'est comme ça que nous devons agir parce que cela fait partie d'une équipe qui veut aller loin dans ce championnat", a-t-il expliqué.

La Suisse et la Hongrie dans le groupe

Après le match d'ouverture vendredi à Munich, le deuxième match dans le groupe A opposera samedi la Hongrie à la Suisse au stade Rhein Energie de Cologne.

La Hongrie a réalisé une campagne des matchs éliminatoires sans encaisser le moindre revers. Les Hongrois ont terminé en première position de leur groupe avec un bilan de 5 victoires et 3 matchs nuls.

Et dans sa campagne des qualifications, la formation helvétique a quant à elle terminé à la 2e place de son groupe derrière la Roumanie et juste devant Israël.