L'Allemagne face à l'Espagne, le choc des titans

L'Allemagne et l'Espagne s'affrontent vendredi (05.07.2024). Un quart de finale entre deux nations dont chacune est trois fois championne d'Europe.

L'Allemagne a soulevé le trophée continental à trois reprises. Un palmarès qu'elle partage avec l'Espagne sur le plan européen.

Et pour atteindre les quarts de finale, les hommes de Julian Nagelsmann ont écarté les Danois (2-0). La Roja a, quant à elle, dominé la Géorgie (4-1).

Les Espagnols ont de surcroit battu deux équipes importantes du football européen en phase de groupes, la Croatie et l'Italie.

Kroos reste confiant

Le milieu de terrain allemand Toni Kross s'apprête à raccrocher les crampons aprés cet Euro à domicile. Cet ancien maitre de jeu du Real Madrid, estime toutefois que le match contre l'Espagne reste ouvert :

"En interne, en tant qu' équipe et aussi personnellement, bien sûr, nous nous sommes fixés pour objectif de remporter ce tournoi.", a déclaré Toni Kroos.

Toni Kroos (Allemagne) effectue un coup-franc lors des 8es de finale contre le Danemark Image : Thilo Schmuelgen/REUTERS

Pour Toni Kroos, la bataille se fera au milieu de terrain : " Il y aura beaucoup de qualité sur le terrain vendredi, des deux côtés. Bien sûr, nous avons déjà examiné en détail l’Espagne pour voir quelles sont ses forces, mais aussi où se situent ses faiblesses. Mais au fond, on peut dire, et j'ai toujours été de cet avis, que des jeux comme celui-ci se décident bien sûr aussi au milieu."

Le match Allemagne-Espagne se jouera vendredi à 16h TU au stade de Stuttgart.

Les statistiques

L'Allemagne et l'Espagne se sont déjà affrontées à huit reprises dans leur histoire. Le bilan est de trois victoires pour l’Espagne, une pour l’Allemagne et quatre résultats nuls, dont le dernier, un but partout, a eu lieu lors du dernier Mondial au Qatar.

L'Espagne va affronter le pays hôte d'une compétition majeure (Euro et Mondial) pour la dixième fois de son histoire. Or les Espagnols n'ont jamais réussi à gagner un seul des neufs matchs.