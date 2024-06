Euro 2024 : l'Italie au bout de la nuit

A Leipzig, c'est la Croatie qui a frappé en premier. A la 54è minute, Luka Modric a vu son pénalty détourné par Gianluigi Donnarumma. Mais sur l'action suivante, le meneur de jeu du Real Madrid s'est racheté en catapultant le ballon dans les filets italiens.

Au bord de l'élimination, la Squadra Azzurra a puisé dans ses ressources physiques et mentales et a fini par être récompensée, avec un joli but de Mattia Zaccagni à la huitième minute du temps additionnel.

Score final 1-1. Un résultat nul qui permet à l'Italie de se qualifier pour les huitièmes de finale, pour la plus grande joie de Luciano Spaletti :

"Mes joueurs ont montré beaucoup de choses ce soir. Les erreurs de base très banales qu'ils commettent sont en fait ce à quoi vous faites allusion sont la preuve qu'ils jouent parfois un peu trop avec le coeur. Ils sont trop désireux de bien faire et cela les freine de temps à autre, parce qu'ils n'ont pas nécessairement l'expérience nécessaire", a déclaré le sélectionneur italien.

Luka Modric a beau avoir raté un pénalty, il a une fois de plus fini homme du match. A bientôt 39 ans. Image : Robert Michael/dpa/picture alliance

Trois sur trois pour l'Espagne

Avec quatre points, l'Italie termine deuxième de ce groupe B et affrontera la Suisse samedi prochain à Berlin. De son côté, la Croatie finit troisième : elle est techniquement pas encore éliminée, mais devra attendre les résultats des autres groupes pour savoir si elle finira parmi les meilleurs troisièmes ou non.

A noter que dans l'autre rencontre de la soirée, qui se déroulait à Düsseldorf, l'Espagne a battu l'Albanie 1-0. Un but signé Ferran Torres à la 13è minute de jeu sur un service de Dani Olmo. Troisième succès en trois matchs pour la Roja, qui est l'équipe qui a montré le plus de choses depuis le début du tournoi.