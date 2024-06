Euro 2024 : l'Allemagne respire, la Hongrie espère

La Mannschaft a décroché le nul face à la Suisse (1-1). La Hongrie a battu l'Ecosse in-extremis (1-0) et attend les résultats dans les autres groupes.

A Francfort, les choses avaient pourtant bien commencé pour la Mannschaft, qui avait ouvert le score par l'intermédiaire de Robert Andrich à la 17è minute de jeu. Un but finalement annulé en raison d'une faute de Jamal Musiala au début de l'action.

Par la suite, la Suisse s'est réveillée et a fini par prendre l'avantage à la 28è minute grâce à une frappe de Dan Ndoye.

La Mannschaft a ensuite couru après le score et a fini par être récompensée de ses efforts : à la 92è minute de jeu, Niclas Füllkrug a parfaitement repris de la tête un centre de David Raum.

Score final 1-1. L'Allemagne termine en tête du groupe A avec sept points, pour la plus grande joie de Manuel Neuer :

"Au final, nous sommes contents. Nous avons fini par égaliser et nous terminons en tête du groupe. C’est un peu comme une victoire, quelque part. Maintenant, place aux huitièmes de finale. Notre futur adversaire nous importe peu. Nous sommes contents d’avoir fini premiers de notre poule et prendrons ce qui se présentera à nous", a assuré le capitaine de la Mannschaft.

La Suisse est toujours aussi redoutable à l'Euro Image : Piroschka Van De Wouw/REUTERS

De son côté, la Suisse peut avoir quelques regrets, mais la Nati a quoi être fière de ce qu'elle a proposé en phase de poules, estime son capitaine Granit Xhaka :

"Personnellement, je suis très fier de l’équipe, au vu de nos trois performances. Nous aurions pu gagner aujourd’hui. En tant qu’outsiders, nous méritons beaucoup de respect. La première étape a été franchie, on attend la suite désormais", a déclaré le milieu de terrain.

La Hongrie au bout de la nuit

Dans l'autre rencontre de la soirée, il y a eu aussi beaucoup de suspense. A Munich, la Hongrie était opposée à l'Ecosse. Battus par la Suisse puis par l'Allemagne, les Hongrois avaient à coeur de se racheter pour leur public. Et c'est ce qu'ils ont fait, en battant les Ecossais 1-0 grâce à un but de Kevin Csoboth survenu à la dixième minute du temps additionnel.

Victoire 1-0 de la Hongrie, qui termine troisième de cette poule A. Passeur sur le but de la victoire, Rolland Sallai espère maintenant que son équipe finira parmi les meilleurs troisièmes et ira en huitièmes de finale :

"C’est tout simplement indescriptible. C’est fantastique, aussi bien pour moi que pour toute l’équipe et tout le staff, sans oublier les supporters bien sûr. Maintenant, nous espérons que les autres équipes travailleront en notre faveur", a déclaré l'attaquant du SC Fribourg.

Les Hongrois qui en sauront un peu plus aujourd'hui, avec les derniers matchs du groupe B. L'Espagne, qui compte six points et qui est déjà qualifiée, affrontera l'Albanie à Düsseldorf. De son côté, l'Italie, qui compte trois points, jouera contre la Croatie, qui ne compte qu'un petit point. Un choc qui aura lieu à Leipzig.

Ces deux rencontres débuteront en simultané à 19h en temps universel.