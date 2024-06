L'Allemagne qualifiée pour les 8es de finale

Le duo offensif Gundogan-Musiala s'est surtout distingué face aux Hongrois très coriaces. Le capitaine Ilkay Gundogan a tout d'abord été passeur décisif pour le premier but inscrit par Musiala (1-0, 22e).

Le milieu offensif du FC Barcelone a ensuite mis à l'abri son équipe en deuxième période grâce à son but, le deuxième de la rencontre sur une passe en retrait du latéral gauche de Stuttgart Maximilian Mittelstädt (2-0, 67e).

La capitaine Ilkay Gündogan, célèbre son but contre la Hongrie Image : Joaquim Ferreira/IMAGO/HMB-Media

Après cette prestation aboutie face aux valeureux Hongrois, le portier allemand Manuel Neuer a salué l'esprit d'équipe dont ses coéquipiers ont fait preuve en dépit du pressing des Hongrois :

"Le sentiment de groupe règne dans notre équipe. Tout le monde est triste quand on n'a pas bien joué, et est heureux quand on décroche un succès", a notamment déclaré le gardien Neuer après le match.

Neuer impérial face aux Hongrois

Battus à l'entrée par la Suisse 3-1 lors du premier match, les Hongrois devaient pousser pour rester en vie dans cette compétition.

Roland Sallai a donné le ton, créant la première alerte dès le coup d'envoi, écartée de justesse par Manuel Neuer après seulement 13 secondes.

Mais grâce au soutien des supporters allemands au stade de Stuttgart, les joueurs de Julian Nagelsmann ont su gérer la pression et garder la mainmise sur le match surtout en deuxième mi-temps.

Toni Kroos, le meneur de jeu du Real et de l'équipe allemande joue son dernier Euro Image : Memmler/Eibner-Pressefoto/picture alliance

L'assurance pour la suite du tournoi

La prochaine étape des éliminatoires directs s'annoncent décisive. Les équipes ayant atteint ce stade de la compétition sont plus fortes. Et le milieu de terrain du Real Madrid appelle ses coéquipiers à être à la hauteur des enjeux :

"Nous avons bien commencé le tournoi en jouant le premier match, avec beaucoup de confiance, et c'est ce qui est plus important pour les huitièmes de finale et au-delà, car il y aura de très bonnes équipes et c'est plus facile de perdre. Nous devons juste surmonter nos difficultés, comme d'habitude, et le fait d'être confiant aide beaucoup", a déclaré Toni Kroos.

L'Allemagne jouera contre la suisse dimanche pour le dernier match de phase de poule dans le groupe A, la Suisse qui a fait match nul hier soir contre l'Ecosse 1-1.