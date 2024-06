Euro 2024 : la cérémonie dédiée aux légendes

Le match d'ouverture a été précédé par une somptueuse cérémonie réservée aux légendes allemandes à l'Allianz Arena à Munich. Cette cérémonie marque aussi le coup d'envoi de cette 17e édition de l'Euro qui va se dérouler pendant un mois en Allemagne.

De la musique, des spectacles et surtout un hommage aux légendes allemandes de l’équipe allemande essentiellement.

Heidi Beckenbauer en photo avec son defunt époux Franz Beckenbauer Image : picture alliance/dpa/AP Photo/M. Probst

Heidi Beckenbauer, la veuve de footballeur et entraîneur Franz Beckenbauer, a apporté le trophée de l’Euro lors de la cérémonie. Elle a été accompagnée par deux joueurs mythiques allemands, Jürgen Klinsmann et Bernard Dietz.

L'Allemagne réussit son entrée en lice

Après la cérémonie d'ouverture, le "Nationalelf", nouvelle appellation de l'équipe de l'Allemagne, a joué contre l'Ecosse ! Une rencontre à sens unique, car les Allemands ont fait preuve d'une maitrise collective de cette rencontre qui s'est soldée sur un score de 5 buts à 1 :

"Il est important pour nous d'avoir fait le premier pas, la base sur laquelle nous pouvons construire. Nous essaierons de le faire mercredi", a déclaré le sélectionneur allemand Julian Nagelamsnn après le match.

Un record a été battu

A l'occasion de ce match contre l'Ecosse, le milieu allemand Toni Kroos a réussi 101 sur les 102 passes qu'il a tentées durant le match.

Toni Kroos lors du match Allemagne contre Ecosse Image : Christian Charisius/dpa/picture alliance

Un taux de réussite de 99% jamais enregistré depuis 1980 pour un joueur ayant tenté au moins 100 passes dans une rencontre de l'Euro selon "Opta", qui s'occupe de contenu sportif.

La Hongrie, prochaine cible

L'Allemagne jouera mercredi contre la Hongrie pour la deuxième journée dans le groupe A. Le "Nationalelf" a certes remporté une victoire importante face à l'Ecosse, mais cela est loin d'être rassuré, reconnait le coach Nagelsmann :

"Je suis également convaincu que nous pouvons gagner ce match contre la Hongrie à Stuttgart. On a eu quelques jours de repos et de préparation, je vais personnellement me préparer à nouveau. Et ensuite nous essaierons de jouer aussi bien qu'au premier match", a ajouté le technicien allemand.