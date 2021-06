Euro 2020 : l'Allemagne est dos au mur face au Portugal

Depuis Berti Vogt en 1978, l'Allemagne n'avait plus marqué contre son camp dans un grand tournoi, a rappelé le Süddeutsche Zeitung qui critique la manière dont la Mannschaft s'est comportée mardi contre la France, et surtout le but contre son camp du défenseur allemand Mats Hummels.

Le match contre le Portugal revêt donc une importance encore plus grande, écrit le quotidien. Les joueurs de Joachim Löw sont dos au mur et ont intérêt à gagner contre le Portugal de Ronaldo pense en définitive la presse. Mais tout est possible, indique les journaux allemands, pour la Mannschaft, triple vainqueur du championnat d’Europe ( 1972, 80 et 96).

Le Portugal, vainqueur de l'édition 2016

Les Portugais champions d'Europe en titre, et finalistes de l’Euro en 2004, ont moins de pression après une victoire certes difficile, mais décrochée dans les dernières minutes aux dépens de la Hongrie. Une victoire scellerait sa qualification, évitant ainsi la tension de la troisième place, la place que les Portugais ont obtenue de justesse à l'Euro 2016, ce qui ne leur a pas empêché de remporter le trophée européen.

Dans le groupe F, la France joue quant à elle contre la Hongrie, le petit poucet dans le groupe le plus élevé du championnat. Sauf en cas d'une surprise, les champions du monde en titre sont censés remporter sans difficulté le match.

Les affiches de vendredi

L'Angleterre joue contre l’Ecosse dans le groupe D. Déjà vainqueurs 1-0 lors de leur premier match contre la solide équipe croate, les Anglais sont sur le papier favoris face aux Écossais qui ont encaissé une défaite 2-0 contre la République tchèque lundi lors de la première journée.