Euro 2020 : L'Italie sur le toit de l'Europe

Après 55 ans de disette au plus haut niveau international, les Three Lions étaient tout proches de soulever un trophée majeur. Dans leur antre de Wembley acquis à leur cause, ils semblaient même avoir fait le gros du travail lorsque Luke Shaw a ouvert le score dès la 2è minute de jeu.

Oui mais voilà, les Anglais sont tombés sur des Italiens mieux organisés mais surtout, plus inspirés, notamment en seconde période. Une fois l’orage de la première mi-temps passé, les Azzurri ont pris le contrôle de la rencontre. En dehors du but, les Anglais n’ont cadré qu’une seule frappe. Finalement, c’est presque avec un peu de chance que les hommes de Gareth Southgate ont réussi à contenir les Italiens jusqu’à la séance de tirs au but.

Gianluigi Donnarumma n'a rien pu faire sur le but de Luke Shaw

Southgate assume son choix de tireurs

Une séance dont le peuple anglais se rappellera tristement pendant longtemps. Entrés à la 119ème minute de jeu, Marcus Rashford et Jadon Sancho, mais aussi Bukayo Saka, âgé de 19 ans seulement, ont tous les trois manqué leur tirs au but. En conférence de presse, l’entraîneur Gareth Southgate a indiqué qu’il assumait pleinement ses choix :

"Les joueurs doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls. On gagne et on perd ensemble. C'est moi qui ai pris la décision de nommer les tireurs. Nous avons travaillé dessus à l'entraînement. C'est ma décision, pas celle des joueurs", a insisté Southgate en conférence de presse. "Ce soir, cela n'a pas fonctionné pour nous, j'ai choisi les meilleurs tireurs qu'il restait sur le terrain. Cela va briser le coeur des joueurs, mais ils ne sont pas ceux qui sont à blâmer, j'assume l'entière responsabilité de mes choix."

À l'instar de Marcus Rashford et Buyako Saka, Jadon Sancho a aussi manqué son tir au but

Un triomphe signé Mancini

Du côté de l’Italie, on savoure cette victoire, la deuxième à l’Euro après le trophée soulevé en 1968. Pour le défenseur Leonardo Bonucci, c’est avant tout le succès d’une équipe, dirigée d’une main de maître par le sélectionneur Roberto Mancini :

"Nous avons montré que nous le voulions, ce trophée, que nous jouions à un très haut niveau. Nous voulions montrer aux plus jeunes ce que cela signifie que d'être professionnel, la discipline que requiert le haut niveau", a souligné le défenseur italien. "L'entraîneur nous a convaincu que nous pouvions réaliser quelque chose de spécial et que nous pouvions être une grande équipe. Nous nous sommes focalisés là-dessus. Nous l'avons fait. Et maintenant, la coupe rentre avec nous, à Rome."

Roberto Mancini, le chef d'orchestre de cette équipe d'Italie

La victoire du collectif

Rome où les fans étaient bien évidemment à la fête. La capitale italienne qui a connu des concerts de klaxons et des célébrations jusqu’au bout de la nuit. Pour les fans de la Nazionale, il s’agit d’un succès tout à fait logique :

"Nous avons gagné parce que nous étions la meilleure équipe. Nous n'avions pas d'individualités mais un collectif. Nous méritions de remporter cet Euro", estime ce fan.

"Notre coeur, c'est Roberto Mancini. C'est un groupe fantastique, mais Mancini, c'est notre leader, il nous a emmenés vers la victoire. Allez l'Italie, pour toujours !", a crié ce supporter italien.

Après avoir échoué en finale en 2000 (contre la France) et en 2012 (face à l'Espagne), la Squadra Azzurra remporte le deuxième Euro de son histoire, après celui de 1968. Que l'attente fut longue.