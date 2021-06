Euro 2020/Angleterre : Southgate à fond derrière ses joueurs

Si Gareth Southgate s’était montré patient et pédagogue lors des premières conférences de presse, il devient évident que le technicien anglais de 50 ans commence à trouver les questions autour du "genou à terre" quelque peu gênantes.

Southgate persiste et signe

Hier soir, après la petite victoire de l’Angleterre face à la Roumanie 1-0, le sélectionneur a rappelé une nouvelle fois que, malgré les sifflets d’une partie du public anglais, il continuerait de soutenir ses joueurs dans leur démarche et a appelé la presse anglaise à ne plus se concentrer là-dessus.

"Malheureusement, nous nous y attendions. Cela ne va pas changer ce que nous faisons et ou ce en quoi nous croyons. Je soutiens complètement nos joueurs et notre staff", a martelé Southgate. "Nous allons devoir vivre avec et honnêtement, même si je comprends votre question, nous avons dit ce que nous avions à dire à ce sujet et il n’y aucun intérêt à me demander plus d’explications".

Gareth Southgate, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre

Un pays divisé sur la question

Alors que l’Angleterre va disputer la phase de poules de l’Euro à domicile, avec trois matchs programmés au mythique stade de Wembley, à Londres, ce choix de mettre un genou à terre et de soutenir le mouvement Black Lives Matter fait couler beaucoup d’encre. En effet, le pays est de plus en plus divisé sur la prise de position politique de ses sportifs, du pilote de Formule 1 Lewis Hamilton en passant donc par les joueurs des Three Lions.

Southgate, l'homme de la situation

Pour Jonathan Harding, journaliste britannique au sein de la DW, le discours de Gareth Southgate rempli d’empathie et de bienveillance envers ses joueurs est exactement ce dont le football anglais mais plus globalement la société anglaise a actuellement besoin.

"On a beaucoup parlé de la qualité de cette équipe britannique sur le terrain. Mais je pense que la manière dont Gareth Southgate mène cette équipe en dehors du terrain est vraiment encourageante, surtout en ce moment. Il a été très clair et précis en choisissant bien ses mots, ce qui est très important", rappelle Jonathan Harding. "La manière dont il a toujours soutenu ses joueurs et regardé leurs choix en se mettant à leur place est aussi très encourageante. Cela prouve qu’il essaye d’unir cette équipe, mais aussi le pays".