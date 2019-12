Etats-Unis : le vote sur la procédure d'impeachment se tient aujourd'hui

La procédure de destitution est prévue par l'article 2 de la Constitution américaine. Elle permet de juger et de destituer un président qui se serait par exemple rendu coupable de trahison, de corruption ou de crimes majeurs.

Dans le cas présent, Donald Trump est accusé d'avoir abusé de son pouvoir à des fins personnelles et d'avoir fait entrave à la bonne marche du Congrès en interdisant aux membres du gouvernement de témoigner.

Donald Trump est visé par une procédure d'impeachment

Peu de chances que Donald Trump soit destitué

En dépit des accusations qui pèsent contre le président Trump, Herman Cohen, l'ancien secrétaire d'État adjoint aux Affaires africaines durant la présidence de George Bush, pense qu'il y a peu de chances qu'il soit destitué.

"Je ne crois pas qu'il sera destitué. La procédure doit commencer avec la Chambre des représentants et se terminer avec le vote du Sénat. Le Sénat doit voter aux deux tiers pour qu'il soit destitué. Et comme le Sénat est en majorité républicain, il y a très peu de républicains qui sont pour cette destitution."

L'impeachment, une affaire qui divise les Etats-Unis.

Les précédents Johnson et Clinton

Ce n'est pas la première fois qu'un président américain est mis en accusation. Deux autres présidents ont failli être destitués, rappelle Herman Cohen.

"La première fois, c'était en 1865. Le président Abraham Lincoln avait été assassiné et remplacé par son vice-président, Andrew Johnson. Et ce dernier était un sudiste et il n'aimait pas le fait qu'après la guerre le gouvernement du Nord soit très dur avec les sudistes", explique l'ancien secrétaire d'État adjoint aux Affaires africaines durant la présidence de George Bush. "Il a donc commencé à orienter la politique du gouvernement vers le Sud. La Chambre des représentants a commencé une procédure de destitution. Elle a voté oui et le Sénat a fait son tribunal. Au final, le président Johnson a échappé à la destitution par une voix. La deuxième fois, c'était en 1998 quand le président Clinton a été accusé d'avoir des rapports sexuels avec une employée de la Maison blanche. Il y a eu la même procédure. La chambre a voté pour sa destitution mais le Sénat a voté contre."

Andrew Johnson, Richard Nixon et Bill Clinton, trois anciens présidents américains.

En 1974, Richard Nixon, également visé par une procédure d'impeachment, avait pour sa part démissionné avant le vote de la Chambre des représentants.