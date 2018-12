Equipe de l'année-2018: trois joueurs africains parmi les 50 candidats

L’institution qui régit le football européen, l'UEFA, a dévoilé lundi les 50 nommés, et ils sont répartis selon les postes : Cinq (5) gardiens de but , quinze 15 défenseurs , quinze (15) milieux de terrain et quinze (15) attaquants.

Très peu de footballeurs africains

Ils ne sont que trois : les Sénégalais Kalidou Koulibaly ,Sadio Mané ainsi que l’Egyptien Mohamed Salah. Ces deux derniers font partie des 50 nommés grâce au parcours de leur club Liverpool, finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions. Kalidou Koulibaly, pour sa part, a connu une belle saison, en Serie A en Italie, avec son club de Naples.

Ce qu’il faut ajouter sur les présélectionnés, ce que globalement sont des joueurs dont les équipes se sont bien comportées lors de la dernière Ligue des champions ou la Coupe du monde.

L'an dernier, 8,7 millions d’internautes ont pu voter le onze de l’année: Cinq (5) joueurs étaient de Real Madrid.(Marcelo, Kroos, Modric, Cristiano et Ramos). trois de Juventus, dont le gardien Bouffon. Messi (Barcelone), Hazard (Chelsea) et De Bruyne (Man.City) faisaient partie aussi de l'effectif.

Les joueurs de Dortmund célèbrent leur victoire contre le FC Schalke 04

La 6e journée de la Ligue des champions

Parmi les affiches: Borussia Dortmund-AS Monaco. Deuxième dans le groupe A, Dortmund espère décrocher une victoire à Monaco, les Monegasques déjà éliminés.

L’enjeu du match n’est pas énorme pour Dortmund déjà assuré de la qualification en huitièmes de finale selon Abdou Diallo, le défenseur de Dortmund:

"C'est vrai que la 1ere place ou la 2e n'est pas forcément ce qui est important, puisqu'il y aura un tirage au sort pour les huitièmes. Nous en tant que joueur , on pense à gagner et on fait des compte à la fin. Donc, comme le coach a dit, l' objectif principal c 'est de gagner et puis on verra la suite." dit-il.

Le FC Schalke 04 est le deuxième club allemand au programme mardi. Le club de Gelsenkirchen qui, lui aussi, a décorché son billet pour les huitièmes de finale accueille les Russes de Lokomotiv Moscou.