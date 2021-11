Depuis les années 1970, le terme "environnement" désigne le contexte écologique mondial (climatique, géographique etc.) dans lequel se développent les organismes vivants.

Les mouvements écologistes sont parvenus, en une trentaine d'années, à attirer l'attention de l'opinion et des responsables politiques sur la nécessité de prendre des mesures et des engagements en faveur de la protection de l'environnement, ne serait-ce que pour assurer la survie de l'espèce humaine et de la biodiversité.