En RDC, le nouveau gouvernement peine à voir le jour

A une semaine de la clôture de la session ordinaire du Parlement au cours de laquelle le nouveau gouvernement devrait être investi, des sources rapportent que le FCC et le CASH n'arrivent toujours pas à se mettre d'accord sur la répartition des postes ministériels entre les deux coalitions.

Pourtant, avant les obsèques d'Etienne Tshisekedi, père du président Felix Tshisekedi, les deux parties manifestaient leur optimisme sur la publication du gouvernement avant le 15 juin.

Le président Félix Tshisekedi aux obsèques de son père

Selon une source au sein du FCC, une clé de répartition des postes à raison de 70% pour le FCC majoritaire au Parlement et 30 % pour le CASH aurait été trouvée. Mais cette information a vite été démentie par Rubens Mikindo, le secrétaire général adjoint de l'UDPS et l'un des négociateurs du CASH. Il s'est toutefois voulu rassurant et a promis que le gouvernement serait connu d'ici quelques jours.

Une autre source au sein de la coalition CASH, estime que seuls Felix Tshisekedi et Joseph Kabila pourront rapidement débloquer cette situation d'impasse. Car au niveau des négociateurs de deux camps, les positions sont encore très éloignées. Sans oublier l'épineuse question des postes régaliens, revendiqués par chaque camp.

Selon certains analystes, la nomination du Premier ministre quatre mois après l'investiture du président Felix Tshisekedi, illustre bien la difficulté pour les deux coalition d'harmoniser leurs vues autour d'un même objectif.