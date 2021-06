En Namibie, l’opposition fustige l’accord sur le génocide des Herero et Nama

"Ils ont exclu des communautés de Namibiens. Ce que le gouvernement (namibien, ndlr) a fait est de l'apartheid", a déclaré devant le parlement Edson Isaacks, du parti d'opposition Landless people's movement Namibia (LPM).

Il estime que les négociations entre les deux gouvernements ont abouti à un "accord au rabais" et accuse le gouvernement de "trahison".

Génocide namibien, un dossier "sensible"

Au moins 60.000 Herero et environ 10.000 Nama - hommes, femmes et enfants - perdirent la vie entre 1904 et 1908.

Le député Josef Kauandenge du parti d'opposition Nudo a également déclaré que son parti ne pouvait pas soutenir la signature de l'accord de réconciliation.

"L'accord peut être signé par les gouvernements allemand et namibien mais la grande majorité des Nama et des Herero le rejettera avec le mépris qu'il mérite", a-t-il déclaré.

Lors de la présentation de l'accord-cadre, le Premier ministre Saara Kuugongelwa avait déjà pointé du doigt les différentes appréciations publiques du document et évoqué un sujet "sensible". Il a toutefois rejeté l'accusation selon laquelle les représentants des ethnies Herero et Nama n'auraient pas été suffisamment impliqués dans les négociations.

Après plus de cinq ans de négociations, l'Allemagne a reconnu fin mai dernier avoir commis "un génocide" sur le territoire namibien qu'elle a colonisé entre 1884 et 1915.

Berlin a annoncé le versement de plus d'1,1 milliard d'euros d'aide au développement sur 30 ans en guise de pardon.

L’accord ne fait pas l’unanimité

Berlin estime par ailleurs que sa reconnaissance d'un génocide n'ouvre la voie à aucune "demande légale d'indemnisation".

Le traité est aussi critiqué pour la valeur des aides annoncées. Un montant qui a été jugée "insultant" par les représentants des deux communautés.

De son côté, le vice-président namibien a reconnu que la somme d'1,1 milliard d'euros était "insuffisante", assurant qu'elle serait renégociée au fur et à mesure de la mise en œuvre des projets.

La somme qui doit profiter aux descendants des deux tribus servira notamment à l'acquisition de terres, à la construction de routes en milieu rural, à l'adduction d'eau et à l'assainissement.

Cinquante millions d'euros seront aussi consacrés à la préservation des archives du passé colonial de la Namibie.

L'accord doit être signé par les ministres des Affaires étrangères des deux pays à une date qui n'a pas encore été fixée. L'Allemagne s'est également engagée à présenter des excuses officielles.