Allemagne : de nombreux ponts autoroutiers en mauvais état

Le choc a été grand : tôt le matin du 11 septembre, un pont d'une centaine de mètres de long s'est effondré dans l'Elbe à Dresde en Allemagne, sur lequel un tramway traverse normalement le fleuve. Les enquêtes indiquent la présence de corrosion dans l'ouvrage en béton, construit entre 1967 et 1971. Des travaux de rénovation du pont étaient en cours depuis 2019, le tronçon effondré devait être réparé à partir de janvier 2025.

L'effondrement tire la sonnette d'alarme dans toute l'Allemagne. En Allemagne, des milliers de ponts sont en si mauvais état qu'ils devraient être rénovés de toute urgence. On estime qu'il y a au total environ 130.000 ponts. Les quelque 40.000 situés sur les autoroutes et les grandes routes sont importants pour le trafic fédéral. Selon le ministère fédéral des Transports, environ 5.000 de ces ponts nécessitent des réparations urgentes ou doivent être démolis et reconstruits.

Camions garés au-dessus de la Moselle

Ce sont surtout les vieux ponts qui obtiennent de mauvais résultats, et il y en a beaucoup. Un exemple : le pont de la vallée de la Moselle dans le Land de Rhénanie-Palatinat. Fin mai 2024, le pont a été largement fermé pour un test inhabituel. Au milieu de l'imposant ouvrage, à 136 mètres de hauteur, 24 camions rouge vif ont été garés en rangs serrés. La charge de 960 tonnes au total devait permettre de tester ce que le pont, vieux de plus de 50 ans, pouvait encore supporter. Début 2023, des fissures ont été découvertes dans la structure métallique - sur toute la longueur de près d'un kilomètre. Le pont peut certes continuer à être emprunté, mais seulement lentement et plus par des poids lourds.

Que peut encore supporter le pont de la vallée de la Moselle ? 24 camions pesant 960 tonnes faisaient partie de la réponse Image : Thomas Frey/dpa/picture alliance

Tous les ponts en Allemagne sont régulièrement contrôlés et reçoivent des notes qui décrivent leur état. Dans une évaluation récente, des experts en construction ont conclu fin septembre 2024 que parmi les ponts autoroutiers de plus de 50 mètres de long, 43 au total étaient dans un état "insuffisant". La stabilité, la sécurité routière ou les deux sont "considérablement compromises", selon l'analyse de l'association fédérale pour la qualité de la remise en état des ouvrages en béton.

Les responsables politiques et la société fédérale des autoroutes doivent agir maintenant, a déclaré Marco Götze, président de l'association. "Pour les ponts autoroutiers en particulier, nous ne pouvons pas compter sur le fait que le prochain accident sera aussi bénin que l'effondrement partiel du pont Carolabrücke à Dresde."

Une rénovation de tous les ponts en même temps est impossible

Plus de la moitié des 40.000 ponts du réseau routier interurbain ont été construits avant 1985, dont presque tous les grands ponts de vallée dans les anciens Etats-régions, c'est-à-dire ceux de l'Allemagne de l'Ouest. Les nouvelles constructions importantes ont eu lieu presque exclusivement dans les nouveaux Etats-régions après 1990. Prévus pour un trafic moindre et des véhicules plus légers, les ponts sont aujourd'hui tellement surchargés que l'on constate en de nombreux endroits une fatigue prématurée des matériaux. De plus, trop peu de choses ont été faites ces dernières années pour les entretenir.

Les rénover tous en même temps n'est pas possible. Le ministre fédéral des Transports, Volker Wissing (FDP), parle d'un devoir de génération et veut créer environ 400 ponts par an. "Nous fixons de nouvelles priorités afin d'aborder la modernisation des ponts de manière stratégique et dans l'ordre le plus judicieux", a-t-il déclaré en 2022 après un premier "sommet des ponts" à Berlin.

Les planifications, les procédures et les concertations devraient être simplifiées afin d'accélérer la rénovation et, si nécessaire, la construction de nouveaux ponts. Lors de la définition des priorités, il est important de savoir combien de temps un pont en mauvais état peut encore être utilisé.

Le pont de la vallée de Rahmede près de Lüdenscheid après sa démolition Image : Markus Klümper/dpa/picture alliance

Depuis la fin de l'année 2021, le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a pu constater ce que signifie l'absence soudaine d'un pont. Des dommages si graves ont été constatés sur le viaduc de Rahmede qu'il a dû être immédiatement fermé car il risquait de s'effondrer. En 2023, il a été dynamité, la construction d'un nouveau pont est en cours. Un premier tronçon devrait être achevé au plus tôt en 2026.