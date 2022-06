Emission spéciale sur les conflits armés dans les Kivus

Le 23 mai, le Rwanda a affirmé que plusieurs civils ont été blessés par des tirs de roquettes de soldats congolais à la frontière avec la RDC, et appelé à une enquête urgente sur cet incident. Quelques jours plus tard, des combats ont éclaté à une vingtaine de km au nord de Goma au Nord-Kivu entre le mouvement rebelle M23 et l’armée régulière congolaise.

Le 01 juin, des centaines de personnes ont de nouveau manifesté contre le Rwanda à Kinshasa, la capitale, et Bukavu (Est), pour réclamer la rupture des liens avec Kigali, accusée de soutien à des rebelles, au niveau international plusieurs voix se sont élevées pour appeler au calme.

Des soldats traversent les rues de Rutshuru en voiture, quelques jours après les affrontements avec les rebelles du M23 à Rutshuru

Nous vous proposons donc une émission spéciale consacrée à la situation dans l’Est du Congo. Jason Stearn, Christoph Vogel et Peer Schouten ont chacun publié un ouvrage qui parle en partie de la situation dans l’Est de la RDC. Profitant de leur passage à Bruxelles, le 25 mai, dans la salle de bibliothèque du CEC (Coopération Education Culture), ils ont présenté chacun les grandes lignes de leurs livres.

Un combattant rebelle du M23 sort des munitions d'un conteneur étiqueté Onu qui était utilisé par les FARDC pour stocker des armes et des munitions à Goma, dans l'Est de la RDC

Jason Stearns est professeur à l’université de Simon Fraser au Canada et directeur du Groupe d’étude sur le Congo à l’université de New York. Il est l’auteur de deux livres sur le Congo: Dancing in the Glory of Monsters (2011) et The War That Doesn’t Say Its Name (2022).

Christoph Vogel est le directeur de recherche de la Insecure Livelihoods Series à l’Université de Gand. Cet ancien expert du Conseil de sécurité de l’ONU est aussi cofondateur de l’institut de recherche Ebuteli en République démocratique du Congo. Par le passé, Christoph Vogel a coordonné et mené des projets de recherche avec l’Université de Zurich, le Groupe d’Etude sur le Congo, CICR, MSF et Rift Valley Institute.

Peer Schouten (PhD) est chercheur principal à l’Institut danois d’études internationales et chercheur associé à l’International Peace Information Service. Ses recherches portent sur l’économie politique des conflits en Afrique, et plus particulièrement sur la manière dont les formes locales de maintien de l’ordre s’entremêlent avec les acteurs et les dynamiques mondiaux. A ce titre, il a publié de nombreux articles sur les liens entre les entreprises et les conflits, les infrastructures et la construction de l’Etat, les industries extractives et les barrages routiers, tous fondés sur un engagement empirique en Afrique centrale.

A la lueur de leurs ouvrages et des reportages de terrain, nous avons évoqué la situation actuelle et passée dans l’Est de la RDC.